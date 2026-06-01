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富邦啦啦隊「AI女神」李珠珢在30日的中場舞上，穿著細肩帶白色小可愛搭配白色襯衫，下半身則是深藍色真理褲，短到露出白色小可愛，她的妝髮也比過去清淡，看起來就像女友剛起床的模樣，跳起三振舞又慾又純，讓許多球迷直呼，「這是最有誠意的中場舞！」沒想到也因為這樣引來兩極看法，有人認為，褲子不需要穿這麼短，白色安全褲露出來不是很雅觀。李珠珢一頭浪漫捲髮，配上清淡的妝容以及她靦腆的招牌笑容，原本就清新可人，再加上穿著再普通不過的白色小背心和白色襯衫，搭配極短版的真理褲，連續幾個性感的舞蹈動作，讓台下球迷已經都噴鼻血，還有人說這是她來台灣最有誠意的中場舞了。李珠珢也帶來讓她走紅的三振舞，只是這次多添了幾分成熟魅力，事後她也在IG分享片段，「交流賽真的太有趣了！今天也要加油喔！」許多網友都說，沒想到李珠珢的美貌還能再更驚豔，「我被秒殺」、「這舞蹈一百分」、「昨天辣翻了」、「運動褲真的好暈」、「看大螢幕都覺得太殺了」、「這不看會後悔吧」。不過也有人認為，啦啦隊應該是清新有活力的象徵，穿得太性感有失焦點，加上李珠珢的褲子明顯太短，白色安全褲還比褲子長，尤其在跳一些扭屁股的動作時，顯得不是很雅觀。日前李雅英在應援時跳火辣「椅子舞」也因為尺度問題被網友砲轟啦啦隊開始八大化，李雅英的經紀公司也跳出來滅火，直呼並沒有其他用意，未來也會以更完善的表演內容回應大家的期待，只能說啦啦隊想要吸睛，又必須在尺度上拿捏得當，也是一門學問。