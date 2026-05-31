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麥當勞最爽星級點法！89元吃3層牛肉漢堡+飲料 冰炫風也買一送一

▲麥當勞「1+1星級點」優惠菜單價格。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞「OREO冰炫風買一送一」隱藏優惠也開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

89元吃很大！頂呱呱炸雞套餐、漢堡王「小華堡＋小玉米濃湯」都有

▲漢堡王也有「1+1自由配」優惠券，49元、69元、89元三種價位。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞近期爆紅隱藏優惠被挖出！饕客私下瘋傳的最爽星級點法，以1+1星級點購買「雙層牛肉漢堡特製＋一份牛肉片＋雙倍洋蔥＋一杯飲料」只要89元，懂餐點特製超狂吃到3層牛肉堡；天氣太熱還能搭配「OREO冰炫風買一送一」，兩招高CP值買法推薦。頂呱呱也有炸雞套餐89元、漢堡王「小華堡＋小玉米濃湯」89元一次整理。近期爆紅麥當勞隱藏優惠被挖出！不少饕客都在私下瘋傳，，就可以89元獲得超狂3層牛肉堡還有飲料可以喝；而且飲料有可口可樂、檸檬風味紅茶等多達7款可選。有美食部落客實測大讚「肉感很可以，簡直比麵包還多」，吸引網友誇獎「太讚了👍你真會享受」、「我已經這樣吃好幾年了」；還有粉絲推薦：「不要醬、不要醃黃瓜，搭配無糖綠，這樣吃其實蠻健康的」。而《NOWNEWS今日新聞》記者也幫大家挖出夏天消暑優惠，兩杯58元，電子兌換券期限為購買日+60天；不過提醒大家，歡樂送及部分餐廳不適用。同樣89元也能吃很大！，搭配小玉米濃湯、熱美式研磨咖啡、中杯飲料、或薯條等點心也很划算。