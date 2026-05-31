麥當勞近期爆紅隱藏優惠被挖出！饕客私下瘋傳的最爽星級點法，以1+1星級點購買「雙層牛肉漢堡特製＋一份牛肉片＋雙倍洋蔥＋一杯飲料」只要89元，懂餐點特製超狂吃到3層牛肉堡；天氣太熱還能搭配「OREO冰炫風買一送一」，兩招高CP值買法推薦。頂呱呱也有炸雞套餐89元、漢堡王「小華堡＋小玉米濃湯」89元一次整理。
麥當勞最爽星級點法！89元吃3層牛肉漢堡+飲料 冰炫風也買一送一
近期爆紅麥當勞隱藏優惠被挖出！不少饕客都在私下瘋傳，麥當勞堪稱最爽星級點法，以「1+1星級點69元」購買「雙層牛肉漢堡搭配一杯飲料」，將雙層牛肉漢堡特製加購一份牛肉片（＋20元）、並選擇雙倍洋蔥，就可以89元獲得超狂3層牛肉堡還有飲料可以喝；而且飲料有可口可樂、檸檬風味紅茶等多達7款可選。
有美食部落客實測大讚「肉感很可以，簡直比麵包還多」，吸引網友誇獎「太讚了👍你真會享受」、「我已經這樣吃好幾年了」；還有粉絲推薦：「不要醬、不要醃黃瓜，搭配無糖綠，這樣吃其實蠻健康的」。
而《NOWNEWS今日新聞》記者也幫大家挖出夏天消暑優惠，使用麥當勞官方LINE隨買跨店取功能，即日起至6月9日有「OREO冰炫風買一送一」優惠券！兩杯58元，電子兌換券期限為購買日+60天；不過提醒大家，歡樂送及部分餐廳不適用。
89元吃很大！頂呱呱炸雞套餐、漢堡王「小華堡＋小玉米濃湯」都有
同樣89元也能吃很大！頂呱呱即日起至6月14日，「呱張省優惠券」開吃「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元。
而漢堡王「稅後省一波」全新優惠券，即日起至6月30日，1+1自由配89元開吃「小華堡／雙起司培根牛肉堡／花生培根脆雞堡」3選1，搭配小玉米濃湯、熱美式研磨咖啡、中杯飲料、或薯條等點心也很划算。
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近期爆紅麥當勞隱藏優惠被挖出！不少饕客都在私下瘋傳，麥當勞堪稱最爽星級點法，以「1+1星級點69元」購買「雙層牛肉漢堡搭配一杯飲料」，將雙層牛肉漢堡特製加購一份牛肉片（＋20元）、並選擇雙倍洋蔥，就可以89元獲得超狂3層牛肉堡還有飲料可以喝；而且飲料有可口可樂、檸檬風味紅茶等多達7款可選。
而《NOWNEWS今日新聞》記者也幫大家挖出夏天消暑優惠，使用麥當勞官方LINE隨買跨店取功能，即日起至6月9日有「OREO冰炫風買一送一」優惠券！兩杯58元，電子兌換券期限為購買日+60天；不過提醒大家，歡樂送及部分餐廳不適用。
同樣89元也能吃很大！頂呱呱即日起至6月14日，「呱張省優惠券」開吃「原味雞腿＋甜甜包＋40元飲品」89元。