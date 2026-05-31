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美伊戰事反覆，在好消息再傳激勵之下，台股也同步轉多，週五（29日）指數大漲1096.5點，終場收在44732.94點，再創收盤新高價；回顧5月台股表現，加權指數大幅彈升14.92%，大漲5806.31點。法人指出，台股近期題材面依然利多不斷，可望持續挑戰新高。本週台股週線續揚，強彈5.83%，大漲2464.97點，平均日均量1.61兆元。本週三大法人清一色站在買方，為4月中旬以來首見，外資買超1652.42億元，投信法人連續六週加碼94.68億元，自營商中斷連六賣態勢，轉為回補90.55億元，三大法人合計買超1837.65億元。統計5月外資買超台股2362.11億元，投信也加碼1739.24億元，僅有自營商減持-1060.62億元，三大法人合計5月單月買超3040.73億元。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，本週市場再度受到美伊衝突干擾，主要是由於加權指數季線乖離率再度來到高檔，且外資期貨空單口數居高不下，市場一有風吹草動往往造成波動加劇，但從基本面與技術面來看皆為正向發展，適度修正降溫反而利於台股展現更為健康的走勢。他分析，隨著AI伺服器、半導體與高效能運算需求擴大，電子業營收持續創高，電子指數也呈現中長期上行趨勢，顯示科技產業成長並非短期題材，而是由訂單與獲利支撐的結構性復甦；從獲利能力觀察，電子類股未來數年ROE成長幅度明顯高於加權指數，反映科技企業在高附加價值產品、先進製程與規模經濟帶動下，正由營收成長進一步轉化為股東報酬。王偉哲表示，台股近期題材面依然利多不斷，包括下週COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，本次主題「AI Together」，將聚焦最新的AI運算、機器人、智慧移動、次世代科技等最新趨勢，將激勵相關概念股有所表現，且國內景氣對策燈號連5紅、美方落實台美投資MOU降低傳產業關稅等基本面利多，可望帶動台股持續挑戰新高。他也提醒，短線行情可能出現波動，建議投資人可適度保持資金彈性，並以先進製程、先進封裝、高速傳輸等相關族群為主。