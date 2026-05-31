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爲展現強力防制毒駕決心，高雄市警局今年已規劃取締毒駕專案323場次，除在各項勤務中持續規劃路檢、巡邏與強力攔查外，自5月24日起配合警政署執行「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案計畫」，全面加強查緝並向上溯源根絕毒品源頭；同時，警方也於交通大隊官方粉絲專頁公布13名交通局公告的毒駕累犯姓名照片根據統計今（115）年1至5月已取締毒駕 739件，較去（114）年同期增加 299件；同時，警方也於交通大隊官方粉絲專頁「高雄市政府警察局交通警察大隊」公布了13名交通局公告的毒駕累犯姓名照片，分別為吳宗修、李玟翰、孫自強、孫靖明、陳皆良、廖杏慈、蔡禮謙、盧勇志、龔冠霖、蔡璧鴻、楊怡欣、歐威克、戴建安等13人，希望藉由資訊公開，發揮社會制裁力量及嚇阻效果。高市警局表示，自5月13日起修正後的「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，只要駕駛出現蛇行、精神恍惚、語無倫次、肌肉顫抖等情況，再經唾液快篩呈陽性，就可依現行犯逮捕移送，毒駕最高可罰12萬元、機車9萬元，並當場扣車、吊扣駕照。若10年內再犯，第2次最高罰12萬元並吊照3年，第3次以上還會逐次加重裁罰，此外毒駕者也已納入「預防性羈押」範圍，以即時阻斷行為人反覆實施毒駕的可能。高市警局強調，吸食毒品後駕車不僅嚴重危害自身，更威脅無辜市民的生命安全，警方未來將持續配合市府交通局定期公布累犯資訊，對於毒駕違規行為絕對依法嚴查嚴辦、絕不寬貸，以維護民眾生命安全與交通秩序。