天氣悶熱，不少人在開冷氣時，會加開「除濕」功能，讓室內空間變得乾燥，又能降溫，但有一位民眾在Threads分享，自己把客廳、房間冷氣都開啟「除濕」功能，沒想到原本只要3000元左右電費，直接暴增到1萬600元，讓原PO傻眼「人生第一次繳那麼貴的電費」，電費都快能買一台除濕機。對此，能源署曾提醒，除濕是冷氣耗電的「魔王級」按鈕，只要按下這個按鈕，耗電量就會高出除濕機的2倍。空調大廠三菱也提供開冷氣除濕的省電方法。
開2個月冷氣除濕功能 電費狂飆破萬元
原PO在Threads發文表示，自己家裡是用變頻冷氣，客廳、房間的冷氣從來不關，電費一直都是3000元左右，某次他發現冷氣的「除濕模式」，不僅能除濕，又很涼，所以把客廳和房間的冷氣都改成「除濕模式」，結果竟然收到人生最貴的電費單，來到1萬600元！讓原PO忍不住問，「人生第一次繳那麼貴的電費…，是真的只有我不知道除濕模式特別貴嗎」。
許多人紛紛表示，「冷氣的除濕真的超級貴」、「冷氣是達到溫度會保持低頻運轉，台灣本來就很濕，要除濕到設定的程度，我感覺很難」、「7000多塊的學費，夠你買一台國Ｏ牌的除濕機了」、「哇，謝謝提醒，我最近要關冷氣前，都會先開除濕，好險你提醒了」。
冷氣除濕功能超耗電 原理曝光
經濟部能源署曾表示，冷氣機的「耗電魔王按鈕」就是除濕模式，雖然開冷氣除濕只需要除濕機3分之1的時間，但耗電量卻高出2倍，而且冷氣本身就有除濕功能，建議開啟一般的冷氣模式就可以了，不用特別打開除濕功能。
空調大廠三菱重工表示，冷氣除濕原理跟除濕機類似，是靠溫度變化把濕氣從空氣中分離出來，空氣被吸入冷氣機後，冷媒會讓溫度下降，讓空氣中的水蒸氣凝結成水，排放到室外，因此冷氣要將溫度調低，才能讓室內溫度下降，達到除濕效果。
三菱分享：冷氣除濕電費暴增2原因
1、除濕效果要好，溫度要調低：如果冷氣設定的溫度跟室內溫度差不多，變頻冷氣就會降低轉速，同時除濕效果也會降低，要使用除濕功能，最好把冷氣溫度調得比室內溫度低4到5度，才能讓除濕效果更好，但調低溫度也會讓電費暴增。
2、冷氣不能偵測濕度：大部分冷氣無法自動偵測濕度，所以長時間使用冷氣除濕功能相當耗電，還可能讓室內空氣太乾燥，讓身體感到不舒服，建議每次開除濕功能，只開1到2小時就好。
三菱重工表示，冷氣除濕功能比較適合在較大的室內空間使用，能同時達到降溫和降低濕度的效果，所以在夏天使用最適合；除濕機則不具備降溫效果，更適合在小空間或是秋冬季節使用，可依照使用情境來挑選適合的開法。
冷氣除濕功能省電開法
三菱重工表示，想要開冷氣除濕功能，又怕太耗電，可以把握3方式。
1、不要頻繁開關：冷氣在開啟電源和降溫時，都會耗費比較多的功率，所以頻繁開關冷氣，會讓冷氣一直在「重啟」、「降溫」2個最耗電的狀態，所以如果只是短暫離開室內，不用特別關冷氣。
2、開自動更省電：許多人以為冷氣開「微風」比開「強風」省電，但變頻冷氣能根據目前使用狀態調整輸出功率和轉速，自動切換適合的風速，如果一直設定成微風模式，會讓冷氣沒辦法快速降低室內溫度，只能一直維持在較高輸出功率，反而更耗電。
3、定期清潔：定期清潔冷氣濾網，才能讓冷氣維持在良好的除濕效率，減少電力消耗。
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原PO在Threads發文表示，自己家裡是用變頻冷氣，客廳、房間的冷氣從來不關，電費一直都是3000元左右，某次他發現冷氣的「除濕模式」，不僅能除濕，又很涼，所以把客廳和房間的冷氣都改成「除濕模式」，結果竟然收到人生最貴的電費單，來到1萬600元！讓原PO忍不住問，「人生第一次繳那麼貴的電費…，是真的只有我不知道除濕模式特別貴嗎」。
許多人紛紛表示，「冷氣的除濕真的超級貴」、「冷氣是達到溫度會保持低頻運轉，台灣本來就很濕，要除濕到設定的程度，我感覺很難」、「7000多塊的學費，夠你買一台國Ｏ牌的除濕機了」、「哇，謝謝提醒，我最近要關冷氣前，都會先開除濕，好險你提醒了」。
冷氣除濕功能超耗電 原理曝光
經濟部能源署曾表示，冷氣機的「耗電魔王按鈕」就是除濕模式，雖然開冷氣除濕只需要除濕機3分之1的時間，但耗電量卻高出2倍，而且冷氣本身就有除濕功能，建議開啟一般的冷氣模式就可以了，不用特別打開除濕功能。
空調大廠三菱重工表示，冷氣除濕原理跟除濕機類似，是靠溫度變化把濕氣從空氣中分離出來，空氣被吸入冷氣機後，冷媒會讓溫度下降，讓空氣中的水蒸氣凝結成水，排放到室外，因此冷氣要將溫度調低，才能讓室內溫度下降，達到除濕效果。
1、除濕效果要好，溫度要調低：如果冷氣設定的溫度跟室內溫度差不多，變頻冷氣就會降低轉速，同時除濕效果也會降低，要使用除濕功能，最好把冷氣溫度調得比室內溫度低4到5度，才能讓除濕效果更好，但調低溫度也會讓電費暴增。
2、冷氣不能偵測濕度：大部分冷氣無法自動偵測濕度，所以長時間使用冷氣除濕功能相當耗電，還可能讓室內空氣太乾燥，讓身體感到不舒服，建議每次開除濕功能，只開1到2小時就好。
三菱重工表示，冷氣除濕功能比較適合在較大的室內空間使用，能同時達到降溫和降低濕度的效果，所以在夏天使用最適合；除濕機則不具備降溫效果，更適合在小空間或是秋冬季節使用，可依照使用情境來挑選適合的開法。
三菱重工表示，想要開冷氣除濕功能，又怕太耗電，可以把握3方式。
1、不要頻繁開關：冷氣在開啟電源和降溫時，都會耗費比較多的功率，所以頻繁開關冷氣，會讓冷氣一直在「重啟」、「降溫」2個最耗電的狀態，所以如果只是短暫離開室內，不用特別關冷氣。
2、開自動更省電：許多人以為冷氣開「微風」比開「強風」省電，但變頻冷氣能根據目前使用狀態調整輸出功率和轉速，自動切換適合的風速，如果一直設定成微風模式，會讓冷氣沒辦法快速降低室內溫度，只能一直維持在較高輸出功率，反而更耗電。
3、定期清潔：定期清潔冷氣濾網，才能讓冷氣維持在良好的除濕效率，減少電力消耗。