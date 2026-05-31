台灣少子化危機嚴重，政府近期推出「0到18歲支持計畫」，期盼能減輕育兒家庭負擔，讓台灣人更敢生。其中房市政策方面，政府預計推出育兒宅免房屋稅、地價稅政策，讓育兒家庭免繳房屋持有稅賦，不過房市專家何世昌認為，單以房屋持有稅優惠來看，「連奶粉錢都補不回來」。
育兒政策推租稅優惠 降低爸媽負擔
政府日前推出「0到18歲支持計畫」政策，其中包括兒少帳戶、友善職場和租稅優惠。兒少帳戶的部分，0到18歲每人每月發5000元，0到6歲可全數使用，6歲以後半數進入專戶，讓孩子滿18歲時有一筆可動用資金；友善職場方面，將育嬰假升級成育兒假，擴大到6歲以下都適用，並延長產假、陪產假，期間企業新增的成本由政府負擔，讓父母有更多時間陪伴孩子。
租稅優惠的部分，推出育兒宅免房屋稅、地價稅，0到18歲綜合所得稅的免稅額增加50％，降低爸媽繳稅負擔。不過免繳房屋稅、地價稅，真的可以提升生育意願嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，以目前新的大樓、小宅來看，一年房屋稅和地價稅大約在3萬元以下，中古大樓和公寓更低，就算用新房來計算，每個月最多也只能省下2500元。
補助金額少 要看整體政策實施
何世昌直言，「單單以免房地持有稅優惠而言，連奶粉錢都補不回來，應無法提升生育意願」，不過何世昌也表示，政策看得是整體，如果把兒少帳戶、綜合所得稅免稅額加碼、職場友善措施加進來，總體獎勵應該可以稍微拉抬生育率。但前提是要儘速完成修法、實施，尤其是職場友善措施，如果只有補助獎勵，沒有對應的罰則，中小企業恐怕會「陽奉陰違」。
阿宅地產顧問蕭大立也曾表示，政策制定者或許以為，決定生育只是「錢」的問題，只要政府給財務補貼，年輕人就會願意生，但決定是否生育，並非只是家庭財務上的考量，而是整個家庭在考量時間分配、財務風險與個人職涯發展後的決定。
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政府日前推出「0到18歲支持計畫」政策，其中包括兒少帳戶、友善職場和租稅優惠。兒少帳戶的部分，0到18歲每人每月發5000元，0到6歲可全數使用，6歲以後半數進入專戶，讓孩子滿18歲時有一筆可動用資金；友善職場方面，將育嬰假升級成育兒假，擴大到6歲以下都適用，並延長產假、陪產假，期間企業新增的成本由政府負擔，讓父母有更多時間陪伴孩子。
租稅優惠的部分，推出育兒宅免房屋稅、地價稅，0到18歲綜合所得稅的免稅額增加50％，降低爸媽繳稅負擔。不過免繳房屋稅、地價稅，真的可以提升生育意願嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，以目前新的大樓、小宅來看，一年房屋稅和地價稅大約在3萬元以下，中古大樓和公寓更低，就算用新房來計算，每個月最多也只能省下2500元。
何世昌直言，「單單以免房地持有稅優惠而言，連奶粉錢都補不回來，應無法提升生育意願」，不過何世昌也表示，政策看得是整體，如果把兒少帳戶、綜合所得稅免稅額加碼、職場友善措施加進來，總體獎勵應該可以稍微拉抬生育率。但前提是要儘速完成修法、實施，尤其是職場友善措施，如果只有補助獎勵，沒有對應的罰則，中小企業恐怕會「陽奉陰違」。
阿宅地產顧問蕭大立也曾表示，政策制定者或許以為，決定生育只是「錢」的問題，只要政府給財務補貼，年輕人就會願意生，但決定是否生育，並非只是家庭財務上的考量，而是整個家庭在考量時間分配、財務風險與個人職涯發展後的決定。