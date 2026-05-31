房屋稅繳納期限只到明（6月1日）！還沒有繳納的民眾記得要趕快繳，新竹市稅務局根據統計表示，還有47.44％、將近5成的民眾還沒完成繳費，提醒民眾要儘快繳納，若是逾期繳納，不僅最高會被加徵10%滯納金，還可能會被移送行政執行署強制執行。
逾期未繳納要多給錢 30天後仍未繳會被強制執行
房屋稅繳稅時間從5月1日開始，到6月1日截止（原截止時間為5月31日，因假日順延到6月1日），新竹市稅務局表示，115年期新竹市房屋稅開徵戶數共有21萬1412戶，稅額為20億6325萬元，不過統計到5月22日為止，還有47.44％的納稅義務人沒完成繳納。
基隆市稅務局提醒，依照稅法規定，若逾期未繳房屋稅，每逾期3日就要按房屋稅額加徵1％滯納金，最高加徵10％滯納金，逾期30天還是沒有繳納，將被移送強制執行。也代表在6月2日到6月4日繳房屋稅，雖然逾期，但還不用被加徵滯納金，不過拖到6月5日到7日，會被加徵1％滯納金，後續每3天就會多加1％滯納金。
已經逾期的房屋稅，可以透過代收稅款金融機構（如銀行、農漁會，但郵局不代收）繳納，在繳納期間屆滿的隔天起30日內，可透過網路繳稅服務網站（網址：https://paytax.nat.gov.tw）以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳納。
2026房屋稅相關時程
繳納時間：2026年5月1日到2026年6月1日。（原為5月31日，遇假日順延一日）
課稅期間：2025年7月1日到2026年6月30日。
納稅基準日：每年2月最後一日持有者要負責繳納房屋稅。
2026房屋稅單不見了怎麼辦？
如果房屋稅單不見了，或是沒有收到房屋稅單，可透過以下方式補發：
1、到超商補發：房屋稅額小於3萬元的民眾，可持自然人憑證、行動自然人憑證或已註冊健保卡及密碼，到4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）的Kiosk多媒體機（如ibon、FamiPort、Life-ET、OK.go），就能申請列印「房屋稅繳稅憑證」（小白單）。
2、線上補發：可到「地方稅網路申報作業」網站申請補發，線上補發也需要有自然人憑證、讀卡機等，進行身分驗證。
3、臨櫃或電話申請：若沒辦法線上補發，可攜帶身分證到各地方政府稅捐稽徵處或地方稅務局辦理補發，或撥打當地稅捐稽徵處或地方稅務局電話申請郵寄。
2026房屋稅8大繳款方式
1、電子支付帳戶：可用LINE Pay（iPASS MONEY）、街口、icash Pay、全支付等APP掃碼繳納。
2、行動支付工具： 透過開辦行動支付之銀行APP，以信用卡或金融卡繳納。
3、便利商店：稅額3萬元以下，可持稅單至四大超商櫃檯繳納。
4、金融機構：持稅單至各代收金融機構臨櫃繳納，但郵局不代收。
5、信用卡： 透過電話語音或網路繳稅服務網站（paytax.nat.gov.tw）。
6、自動櫃員機（ATM）： 轉帳繳納，免收手續費。
7、活期（儲蓄）存款帳戶： 僅限使用本人帳戶，透過電話或網路轉帳。
8、晶片金融卡： 透過網路繳稅服務網站，進行網際網路轉帳繳納。
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房屋稅繳稅時間從5月1日開始，到6月1日截止（原截止時間為5月31日，因假日順延到6月1日），新竹市稅務局表示，115年期新竹市房屋稅開徵戶數共有21萬1412戶，稅額為20億6325萬元，不過統計到5月22日為止，還有47.44％的納稅義務人沒完成繳納。
基隆市稅務局提醒，依照稅法規定，若逾期未繳房屋稅，每逾期3日就要按房屋稅額加徵1％滯納金，最高加徵10％滯納金，逾期30天還是沒有繳納，將被移送強制執行。也代表在6月2日到6月4日繳房屋稅，雖然逾期，但還不用被加徵滯納金，不過拖到6月5日到7日，會被加徵1％滯納金，後續每3天就會多加1％滯納金。
已經逾期的房屋稅，可以透過代收稅款金融機構（如銀行、農漁會，但郵局不代收）繳納，在繳納期間屆滿的隔天起30日內，可透過網路繳稅服務網站（網址：https://paytax.nat.gov.tw）以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶繳納。
繳納時間：2026年5月1日到2026年6月1日。（原為5月31日，遇假日順延一日）
課稅期間：2025年7月1日到2026年6月30日。
納稅基準日：每年2月最後一日持有者要負責繳納房屋稅。
如果房屋稅單不見了，或是沒有收到房屋稅單，可透過以下方式補發：
1、到超商補發：房屋稅額小於3萬元的民眾，可持自然人憑證、行動自然人憑證或已註冊健保卡及密碼，到4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）的Kiosk多媒體機（如ibon、FamiPort、Life-ET、OK.go），就能申請列印「房屋稅繳稅憑證」（小白單）。
2、線上補發：可到「地方稅網路申報作業」網站申請補發，線上補發也需要有自然人憑證、讀卡機等，進行身分驗證。
3、臨櫃或電話申請：若沒辦法線上補發，可攜帶身分證到各地方政府稅捐稽徵處或地方稅務局辦理補發，或撥打當地稅捐稽徵處或地方稅務局電話申請郵寄。
1、電子支付帳戶：可用LINE Pay（iPASS MONEY）、街口、icash Pay、全支付等APP掃碼繳納。
2、行動支付工具： 透過開辦行動支付之銀行APP，以信用卡或金融卡繳納。
3、便利商店：稅額3萬元以下，可持稅單至四大超商櫃檯繳納。
4、金融機構：持稅單至各代收金融機構臨櫃繳納，但郵局不代收。
5、信用卡： 透過電話語音或網路繳稅服務網站（paytax.nat.gov.tw）。
6、自動櫃員機（ATM）： 轉帳繳納，免收手續費。
7、活期（儲蓄）存款帳戶： 僅限使用本人帳戶，透過電話或網路轉帳。
8、晶片金融卡： 透過網路繳稅服務網站，進行網際網路轉帳繳納。