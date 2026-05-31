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▲鬼鬼女兒才剛滿1歲。（圖／鬼鬼IG@gemma_811）

女星鬼鬼（吳映潔）去年升格人母，迎來女兒「妹子」，近日她在社群平台分享近況照。畫面中她身穿透視洋裝，內搭黑色內衣、內褲，大方展現毫無贅肉的纖細腰身與緊實線條，自律的火辣身材讓粉絲驚呼：「這…怎麼可能是媽媽!」鬼鬼28日在IG發文，貼出3張美照，只見她身穿透視洋裝，搭配乾淨俐落的包頭，還有黃色手提包，整體風格時尚有型，完全沒有色情感。這套造型更凸顯鬼鬼的好身材，微微的腹肌線條看得出來她平時都有在運動。照片曝光後粉絲也紛紛按讚留言，「鬼鬼這一套又辣又美」、「這…怎麼可能是媽媽!」、「女神跟包包都太美啦」、「超美，又很有氣質」、「鬼媽咪好辣」、「漂亮，身材很好」。鬼鬼去年1月宣布自己當媽的喜訊，未婚生女的她並未透露小孩生父是誰，因此有不少粉絲猜測，鬼鬼可能是到國外借精生子的。而鬼鬼近日接受《SKM Media》採訪，也分享當媽心境，笑說其實在女兒滿1歲前，她常常忘記自己是當媽了，直到女兒最近開始會說話，牙牙學語的叫她媽媽，她才有當媽的真實感。鬼鬼也說自己以前收工後都想著要去哪玩、吃什麼餐廳，現在一收工都只想回家看小孩，聽到女兒的奶音更是讓她從頭到腳都融化了，笑說見到女兒就是最療癒的收工獎勵。