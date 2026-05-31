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▲薔蜜颱風明天最接近台灣，路徑今天開始會逐漸北轉。（圖／中央氣象署）

▲薔蜜颱風在北上過程中，將為北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖帶來長浪與局部強風。（圖／中央氣象署）

今、明兩天（5月31日至6月1日），受薔蜜颱風轉彎北上影響，台灣北部、東北部將有局部短暫陣雨，天氣風險公司分析師林孝儒表示，周二、周三（6月2日至6月3日）颱風遠離後，全台氣溫將飆升至35度，但周四（6月4日）西南季風延伸進台灣附近，環境極不穩定，各地下雨機率提高，中南部雨勢顯著。林孝儒指出，今明兩天各地晴時多雲，北部、東北部逐漸受到薔蜜颱風外圍雲系影響，出現局部短暫陣雨，中南部山區在午後有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫方面，北部、東北部高溫28至30度，中南部、東南部則可達30至34度，未降雨前體感較為悶熱。林孝儒說明，周二、周三薔蜜颱風進入日本沖繩附近海域，並持續往東北遠離，屆時台灣附近轉為西南風，各地天氣晴朗或多雲，白天高溫普遍達32至35度，低溫則在25至28度之間，將是未來一週天氣最穩定的時期，建議民眾可以好好把握。周四至下周末（6月4日至6月7日）台灣將迎來較明顯的天氣變化，強盛的「西南季風」將進入南海並往台灣附近延伸，甚至不排除有「季風低壓」接近台灣，在豐富水氣與不穩定的大氣環境配置下，迎風面的中南部降雨機會將大幅提高，各地午後也容易有劇烈的短暫雷陣雨。總體來看，周三之前全台各地天氣仍算相對穩定，但從周四開始，由於大氣環境配置出現較大轉變，全台各地的降雨機率都將顯著提高，薔蜜颱風在北上過程中，將為北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖帶來長浪與局部強風，近期若有前往海邊活動或海上作業的民眾，請務必提高警覺、注意安全。