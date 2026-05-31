天氣變得相當炎熱，進到室內就想開冷氣，但夏季電費將在6月1日到9月30日實施，怎麼吹冷氣才能省電，成為不少人關注的話題。有民眾分享，自己前一年夏天24小時開冷氣，結果兩個月電費只要2099元，大讚超便宜，但有苦主表示，自己也是24小時沒關冷氣，設定在27度，沒想到電費要9721元，「我眼淚都流出來」，對此許多人紛紛點出關鍵，想要24小時不關冷氣又省電，冷氣要是變頻的，而且噸數要夠。
她實測全天不關冷氣 電費不到3000元
原PO在Threads上分享，她自己親身實驗，冷氣設定27度、24小時不關機，家裡窗簾也24小時拉起來，電視、廚房家電幾乎不開，住在新大樓、小坪數的房子裡，結果兩個月電費只要2099元！她表示，真正會讓電費爆炸的不是冷氣，而是反覆開關，跟室外熱空氣跑進來。
因此只要穩定開著冷氣，加上遮光窗簾、減少電器耗電量，室內不僅可以一直保持在涼涼的舒適溫度，電費還不高。也有其他人分享，自己家裡使用大金空調，溫度設定在26度、加上省電運轉、睡眠風量，還有用4K電視、冰箱、除濕機、浴室乾燥機，去年7、8月電費只要462元，超級便宜。「我也有試過，我透天的，開3台2個月不關，電費2千左右，前提是新冷氣一級能效＋盡可能不讓太陽照射入屋內」。
苦主也試開24小時 電費飆到快萬元
但不是每個人都能順利省電，有苦主表示，自己去年夏天也嘗試24小時不關冷氣，溫度設定在26到27度，結果收到電費單居然要9721元，「我快瘋掉欸」，原本以為開開關關很耗電，電費居然要快萬元，「我眼淚都流出來」。
對此，有許多內行人點出，冷氣要開24小時不關機，冷氣的選擇很重要，「首先冷氣的噸數要夠，重點是一定要變頻的」、「不是變頻的真的不要亂嘗試，苦主路過，甘娜北七」、「要變頻冷氣才會省」、「一定要買高效變頻冷氣，買的時候有點痛，但電費帳單來的時候就會笑了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在Threads上分享，她自己親身實驗，冷氣設定27度、24小時不關機，家裡窗簾也24小時拉起來，電視、廚房家電幾乎不開，住在新大樓、小坪數的房子裡，結果兩個月電費只要2099元！她表示，真正會讓電費爆炸的不是冷氣，而是反覆開關，跟室外熱空氣跑進來。
因此只要穩定開著冷氣，加上遮光窗簾、減少電器耗電量，室內不僅可以一直保持在涼涼的舒適溫度，電費還不高。也有其他人分享，自己家裡使用大金空調，溫度設定在26度、加上省電運轉、睡眠風量，還有用4K電視、冰箱、除濕機、浴室乾燥機，去年7、8月電費只要462元，超級便宜。「我也有試過，我透天的，開3台2個月不關，電費2千左右，前提是新冷氣一級能效＋盡可能不讓太陽照射入屋內」。
苦主也試開24小時 電費飆到快萬元
但不是每個人都能順利省電，有苦主表示，自己去年夏天也嘗試24小時不關冷氣，溫度設定在26到27度，結果收到電費單居然要9721元，「我快瘋掉欸」，原本以為開開關關很耗電，電費居然要快萬元，「我眼淚都流出來」。
對此，有許多內行人點出，冷氣要開24小時不關機，冷氣的選擇很重要，「首先冷氣的噸數要夠，重點是一定要變頻的」、「不是變頻的真的不要亂嘗試，苦主路過，甘娜北七」、「要變頻冷氣才會省」、「一定要買高效變頻冷氣，買的時候有點痛，但電費帳單來的時候就會笑了」。