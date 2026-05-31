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總統賴清德昨日出席《世界不一YOUNG 未來我開創》與高中生論壇時，面對高中學生辛辣網路提問「如何讓不同黨派坐下來好好談」，賴清德再度坦言，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事。對此，民眾黨主席黃國昌今（31）日再度抨擊賴清德已多次提及朝野對談，但實際上是「說一套做一套」，賴清德近期再次拋出此議題，可能是為了轉移無法與美國川普總統通話的焦點。民眾黨今日在桃園舉辦2026黨公職共識營，媒體詢問賴清德再喊朝野坐下來共商國事，黃國昌回應說， 這已經不是賴清德一次說要朝野坐下來共商國事，他已經說了非常多次，但問題很明顯，賴清德說一套做一套，嘴巴喊要和解，實際在搞大罷免，他還記得去年520的時候，他希望跟大家真誠坦率交換意見共商國事，結果最後帶頭發動大罷免，把整個社會搞得四分五裂，現在進一步濫用總統的職權毀憲亂政。黃國昌說，「可能最近賴總統或許要移轉沒有辦法接到川普總統電話的焦點，又把朝野和解這個議題又再丟出來 」， 這件事情對於賴清德來 講彷彿已經成為了免洗筷，是拿來遮醜的遮羞布而已。不過民眾黨還是跟之前創黨主席柯文哲一直跟他們說的一樣，國家利益大於政黨利益 ，賴清德如果真的有誠意的話，就不要只是動嘴巴，不採取具體的行動。