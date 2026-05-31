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Mr.Wish開賣「鹼粽QQ」！端午節粽子用喝的

最新Mr.Wish 手搖飲料優惠：

▲Mr.Wish端午限定「鹼粽QQ」粽夏一號、粽夏奶烏開喝。（圖／Mr.Wish提供）

張員瑛同款！珍煮丹「小玉西瓜烏龍」6/1開賣



圈粉IVE張員瑛、爆紅狂賣百萬杯的珍煮丹「西瓜烏龍」回歸！珍煮丹表示，明6月1日開賣西瓜季，選用紅肉西瓜汁回歸偶像同款神飲，今年還推出夏季限定黃肉「小玉西瓜茉莉」，並首創米香風味的清甜「小玉西瓜冰米露」。 圈粉IVE張員瑛、爆紅狂賣百萬杯的珍煮丹「西瓜烏龍」回歸！珍煮丹表示，明6月1日開賣西瓜季，選用紅肉西瓜汁回歸偶像同款神飲，今年還推出夏季限定黃肉「小玉西瓜茉莉」，並首創米香風味的清甜「小玉西瓜冰米露」。





最新珍煮丹手搖飲料優惠： ◾️6月1日（一）至6月5日（五），珍煮丹全台門市購買西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、小玉西瓜冰米露，任意2杯「免費送西瓜保冷袋」一個。



◾️ 提醒大家，全台限量贈送，送完為止；活動僅限現場臨櫃購買，恕不接受電話預訂自取或外送，且不與其他優惠併用；保冷袋以購買杯數雙數贈送，買2杯贈保冷袋1個、買4杯贈保冷袋2個，以此類推，如購買3杯僅贈送保冷袋1個，購買5杯僅贈送保冷袋2個。 提醒大家，全台限量贈送，送完為止；活動僅限現場臨櫃購買，恕不接受電話預訂自取或外送，且不與其他優惠併用；保冷袋以購買杯數雙數贈送，買2杯贈保冷袋1個、買4杯贈保冷袋2個，以此類推，如購買3杯僅贈送保冷袋1個，購買5杯僅贈送保冷袋2個。

▲大杯「西瓜烏龍」70元、大杯「小玉西瓜冰米露」85元、大杯「小玉西瓜茉莉」70元，還有西瓜保冷袋。（圖／珍煮丹提供）

端午節粽子拿來用喝的！Mr.Wish表示，台灣人熟悉的端午味道變成全新「鹼粽QQ」配料，搭配獲得ITI三星認證的黃枝香烏龍與奶茶開喝；珍煮丹表示，6月1日回歸張員瑛最愛的西瓜烏龍，還有新品「小玉西瓜茉莉」、「小玉西瓜冰米露」，手搖飲料優惠一覽。端午節有專屬手搖飲料！Mr.Wish突破傳統框架表示，重新詮釋台灣人熟悉的端午味道，首度將「鹼粽」轉化為創新茶飲配料，以鹼粽特有的淡雅甜香、Q彈口感為靈感，打造全新端午限定「鹼粽QQ」，並推出2款新品飲料。皆選用獲得ITI三星認證的黃枝香烏龍作為基底茶款，「粽夏一號」以無調味茶底搭配鹼粽QQ，再結合焙茶粉粿、波霸，清爽茶香滿足咀嚼控；而「粽夏奶烏」則以黃枝香烏龍融合奶香風味，搭配鹼粽QQ成為特有的獨特端午風味款珍奶。Mr.Wish的「好茶才是靈魂」，風光以「黃枝香烏龍」榮獲ITI國際風味評鑑三星最高榮譽。更呼應品牌「希望好茶」理念推出風格紙杯，融入白鼻心、小綠葉蟬、穿山甲與石虎等茶園生態的自然共生「晨曦版本」，及展現焙火烏龍特色、以深色底蘊搭配金色框飾的新藝術「慕夏版本」。◾️（原價65元）、（原價75元）。◾️（數量有限送完為止）。