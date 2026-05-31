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「兆元男」AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳近日訪台，27日在北士科舉辦員工大會，他在會場送新婚女員工香檳王，有趣的是，黃仁勳突發奇想好奇問女員工的老公在哪上班，結果她說，「聯發科。」黃仁勳傻眼望向台下員工群，「我們自己人這麼多妳找不到啊！」更幽默的是，黃仁勳在幫她簽名時，發現她還戴著聯發科的識別證套子，引來全場大笑。黃仁勳上週出席員工大會，在現場發禮物、送簽名球，更準備了四支香檳王要送給新婚員工，其中一名女生被點上台，黃仁勳一邊簽名一邊和她閒聊，好奇問，「妳老公在哪裡上班？」女生小聲吐出一句，「MediaTek（聯發科）。」台下立刻驚呼連連，黃仁勳退後一步，看著台下的員工們，笑喊，「我們自己人那麼多，妳找不到啊！」甚至現場詢問，有沒有條件不錯的單身漢。女員工跟黃仁勳說自己也是從聯發科跳槽來的，黃仁勳這才釋懷一點，「ok！」收拾好心情替女生簽名，問她叫什麼名字，她拿起自己的證件，又被黃仁勳抓包，「這是聯發科的證件套！」再度讓台下笑出聲。這個片段也在Threads上瘋傳，許多網友都笑說，「黃仁勳說笑話的功力太強」、「這家庭收入太猛了」、「好奇誰的薪水高」、「這個家庭收入很可觀」、「黃董什麼場合都能弄成脫口秀，很幽默欸」。