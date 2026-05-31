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韓國歌手兼演員李昇基在綜藝《不朽的名曲》中勇奪冠軍，在IG上大方分享了2歲長女軟萌獻吻的祝賀畫面，滿臉幸福地笑稱自己收到了滿滿的親親，讓這個冠軍頭銜變得更加幸福了，並喊話粉絲在演唱會上見面。節目播出當天，李昇基在個人社群帳號上傳了一段與女兒一起看電視的影片。畫面中他溫柔地抱著長女，父女倆一起看著電視螢幕上宣布奪冠的瞬間。在看到自己獲勝的畫面後，李昇基忍不住親了親身邊的女兒，而貼心的女兒也隨即回親爸爸，互動顯得格外溫馨融洽。李昇基在貼文中寫道，因為收到了女兒滿滿的親吻，讓這個冠軍顯得更加幸福，同時也對支持的觀眾表達感謝，並相約在接下來的演唱會上相見。他更幸福地透露，女兒在當下還對著他說了「爸爸恭喜你」，軟萌的童音與貼心的舉動讓做父親的他露出了無比燦爛的笑容。李昇基在5月30日播出的音樂節目《不朽的名曲》中，參與了知名作曲家金道勳的特別企劃，並展現深厚的唱功與舞台魅力，成功奪下第一部的冠軍寶座。而李昇基的家庭生活也十分美滿。他於2023年4月與演員李多寅步入禮堂，並在2024年2月順利迎來長女的誕生，今年2月妻子李多寅更傳出懷上第二胎的好消息，兩人即將晉升為二寶爸媽。