我是廣告 請繼續往下閱讀

聖地牙哥教士於30日作客挑戰華盛頓國民，教士當家球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），在歷經漫長的賽季低潮後，終於在第5局上半大棒一揮，轟出個人本季的第1發全壘打。這發久違的暴力陽春砲不僅幫助他終結了開季以來令人尷尬的「全壘打荒」，更刷新了他自2021年以來的最遠擊球距離紀錄，成為今日球場上最受矚目的焦點。然而國民隊在比賽後段發動猛烈反撲，於第7局下半把握住教士投手群的亂流，單局狂灌6分奠定勝基，最終教士隊以4：9不敵國民隊。教士隊此役雖然在進攻端展現了長打能力，全場共計3名打者開轟，但得點圈缺乏關鍵安打的致命傷。相比之下，國民隊的打線則在比賽中段過後徹底甦醒，並展現了極佳的團隊凝聚力。關鍵的7局下半，國民隊打線抓準教士隊後援投手群的控球失準，透過連續安打與精準的選球發動大局，單局瘋狂斬獲6分，一舉將原本緊繃的比分徹底拉開。塔提斯開季前55場比賽全壘打欄位竟然意外掛零，創下大聯盟歷史上單季曾敲出40轟的球員中，開季第2長的無全壘打紀錄，僅次於1972年的傳奇名將雅澤姆斯基。過去平均每18.5個打數就能產出一轟的他，本季卻足足等待了207個打數。意外寫下尷尬紀錄的塔提斯，近期手感其實已大幅回溫，近7場比賽打擊率高達 0.480。在第5局上半第3打席，他精準鎖定國民隊投手葛瑞芬（Foster Griffin）的速球，擊成一發初速高達114英哩、飛行距離高達 451 英呎的特大號全壘打，這不僅粉碎了全壘打荒，也是他近 5 年來擊得最遠的一發超大號全壘打。即便球隊最終輸球，但塔提斯長打火力的復甦，對於教士隊接下來的賽季佈局仍是唯一的慰藉。