美國與伊朗的和平協議持續卡關，在僵局之下，美國仍持續封鎖伊朗港口，而伊朗也未開放荷姆茲海峽。美國中央司令部（Centcom）週六表示，美軍日前對一艘企圖突破伊朗港口封鎖線的商船發射飛彈並摧毀其引擎室，成功攔截該艘船隻。
根據美聯社報導，美國中央司令部30日在社群平台發文表示，29日觀察到懸掛甘比亞國旗的貨輪「聯星號」（M/V Lian Star）駛向阿曼灣沿岸的伊朗港口。美軍向該貨輪發布逾20次警告，但全遭到該貨輪無視，通知船隻已違反美國的海上封鎖政策。
美軍後續向該貨輪的輪機艙發射一枚地獄火飛彈（Hellfire missile），導致聯星號失去動力。一名熟悉該軍事行動但要求匿名的美國官員透露，這艘貨輪目前仍在阿曼灣（Gulf of Oman）漂流，美軍尚未登船檢查。
今年2月28日，美國與以色列聯手向伊朗發動軍事行動，引發中東戰爭爆發。由於伊朗實質上封鎖了海峽，美軍隨後進行反制，於4月17日對進出伊朗的船隻進行海上封鎖。美國中央司令部表示，隨著這次的最新行動，美軍至今已攔截了6艘企圖強行突破封鎖線的船隻，其中僅有一艘獲准通行；另有116艘船隻已被勒令改道。
美伊談判陷僵局
美伊雙方自4月7日起維持著脆弱的停火協議，目前整個區域都在屏息等待消息，看雙方是否能達成協議將停火再延長60天，以便就存在爭議的伊朗核武計畫展開進一步談判。
美國總統川普（Donald Trump）29日與幕僚進行了會晤，但目前尚未決定是否推進延長停火及重啟海峽的協議。伊朗方面也表示，該協議目前尚未最終敲定。
儘管伊朗堅稱任何通過海峽的船隻都必須獲得其批准，但商業航運其實私底下仍在繼續通過，只是其運量遠低於戰前的水準。
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡參加香格里拉對話期間表示，若美國與伊朗無法達成協議，美軍已準備好恢復對伊朗的猛烈打擊，且美軍擁有充足的武器，能釋放出壓倒性的軍火庫威力。
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美軍後續向該貨輪的輪機艙發射一枚地獄火飛彈（Hellfire missile），導致聯星號失去動力。一名熟悉該軍事行動但要求匿名的美國官員透露，這艘貨輪目前仍在阿曼灣（Gulf of Oman）漂流，美軍尚未登船檢查。
今年2月28日，美國與以色列聯手向伊朗發動軍事行動，引發中東戰爭爆發。由於伊朗實質上封鎖了海峽，美軍隨後進行反制，於4月17日對進出伊朗的船隻進行海上封鎖。美國中央司令部表示，隨著這次的最新行動，美軍至今已攔截了6艘企圖強行突破封鎖線的船隻，其中僅有一艘獲准通行；另有116艘船隻已被勒令改道。
美伊談判陷僵局
美伊雙方自4月7日起維持著脆弱的停火協議，目前整個區域都在屏息等待消息，看雙方是否能達成協議將停火再延長60天，以便就存在爭議的伊朗核武計畫展開進一步談判。
美國總統川普（Donald Trump）29日與幕僚進行了會晤，但目前尚未決定是否推進延長停火及重啟海峽的協議。伊朗方面也表示，該協議目前尚未最終敲定。
儘管伊朗堅稱任何通過海峽的船隻都必須獲得其批准，但商業航運其實私底下仍在繼續通過，只是其運量遠低於戰前的水準。
美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在新加坡參加香格里拉對話期間表示，若美國與伊朗無法達成協議，美軍已準備好恢復對伊朗的猛烈打擊，且美軍擁有充足的武器，能釋放出壓倒性的軍火庫威力。
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