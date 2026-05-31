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晶片巨頭輝達（NVIDIA）近年來營收與市值屢創新高，不僅在全球科技界掀起AI巨浪，內部員工的士氣更是攀上高峰。近日在台北舉辦的NVIDIA台灣員工慶典上，執行長黃仁勳毫無架子的超親民作風，直接走上舞台與員工一同熱舞，甚至做出俏皮的「YA」手勢，還有復古的阿哥哥舞步，影片在Threads（脆）上引發討論，有脆友表示：「看好了，尾牙是老闆上去跳，不是員工」，還有脆友大讚：「這才是好老闆。」在NVIDIA員工慶典上，身穿招牌黑色短袖T恤的黃仁勳，在舞台中央隨著音樂節奏大方扭動身體，臉上掛滿燦爛笑容。相較於傳統企業尾牙或慶典總是叫員工上台表演、老闆坐在台下欣賞，黃仁勳直接與員工同樂，脆友熱議留言：「這才是員工要看的，老闆上去娛樂員工，給員工發紅包。叔叔你做的很讚」、「黃爸爸的一舉一動，都讓至少有50%的台灣人瘋狂關注著，哈哈，我也是其中之一」、「看到他就很開心，喜歡有趣的靈魂」。黃仁勳對台灣的熱愛有目共睹，日前他頻頻現身台北各大夜市與餐廳，每次出現都引起一陣旋風。脆友們看到他這次熱舞的影片，紛紛留言大讚他的人格特質：「超愛黃仁勳，在夜市跟小市民說說笑笑，在吃飯還會擔心外面記者沒吃飯、幫忙發炒麵和點心，在公司又跟員工打成一片，完全沒有高高在上的姿態 。」 更有不少人直呼他是「可愛的黃爸爸」。