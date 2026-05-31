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iPhone容量被吃掉了！關閉「3設定」清出20GB超神

▲如果平時工作性質需要和許多工作窗口往來，休假時往往會受到不知情者打擾。（示意圖／翻攝pixabay）

iPhone容量不夠怎麼辦？快刪LINE快取、關閉IG儲存照片、清理Safari分頁

📍LINE快取資料清除

▲LINE官方提供清除快取3步驟，讓用戶可以快速釋放大量儲存空間。（圖／記者陳雅雲攝）

📍Instagram儲存原始照片關閉

▲Instagram「儲存原始照片」功能會自動將用戶在IG上發布、或透過IG內建相機拍攝並編輯過的照片，額外儲存一份到你手機的相簿中。（示意圖／取自Pixabay）

📍Safari分頁關閉

iPhone手機使用久了，最常遇到儲存空間不夠用等萬年老問題，但近日有內行表示，不少果粉實測照做認證有效，甚至有人一次清出20GB，大讚「超級實用！」有網友近日在Threads發文分享，表示iPhone容量可能因「LINE快取、Instagram原始照片、Safari分頁」3大設定，默默被吃掉好幾GB空間，無奈坦言「難怪256G一下就爆！」並建議用戶趕緊把這些設定關掉，不然買再貴、容量再多的手機都不夠用。貼文一出，引發眾多用戶留言「我遇過客人跟我抱怨手機很慢，然後開了500個分頁」、「難怪我128G一直在那邊給我儲存空間不夠，重點是我照片已經刪了好幾千張」，甚至有果粉實測認證「感謝分享，直接清了20G」、「謝謝你，我刪了14G」、「我少了10G快取」。每台iPhone手機都有固定的儲存空間，不少用戶遇到容量爆滿狀況，經常會透過刪除照片、影片等方式釋放空間，但往往沒過多久又爆滿。但許多人經常忽略，其實APP快取資料或隱藏設定，其實默默就會佔據許多空間，其中「LINE快取、Instagram原始照片、Safari分頁」都是吃容量怪獸，只要將其關閉或清理，就能輕鬆清理更多空間。LINE官方過去就有教學，認證透過「刪除快取」的方式可以讓手機瘦身有感，且聊天室中圖片、語音、檔案等都不會被刪除，若還沒過期，仍可再次下載。Instagram「儲存原始照片」功能會自動將用戶在IG上發布、或透過IG內建相機拍攝並編輯過的照片，額外儲存一份到你手機的相簿中。但對手機容量有限的用戶來說，無疑是讓手機空間更加限縮，而且每拍一次就得回相簿刪除，建議若不需要可以直接將其關閉。iPhone用久了可能會在內建Safari瀏覽器裡累積很多的標籤頁，過多網頁和畫面卡在那，不只耗電又佔記憶體，建議可以透過設定定時自動關閉分頁，不只可以省去一個個關閉的煩惱，也可以清出更多空間。