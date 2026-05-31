iPhone手機使用久了，最常遇到儲存空間不夠用等萬年老問題，但近日有內行表示，iPhone容量可能因「LINE快取資料、Instagram儲存原始照片、Safari分頁」3個設定，默默被吃掉超多空間，建議趕緊刪掉LINE快取資料、關閉Instagram儲存原始照片功能，和定時關閉Safari分頁。不少果粉實測照做認證有效，甚至有人一次清出20GB，大讚「超級實用！」

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iPhone容量被吃掉了！關閉「3設定」清出20GB超神

有網友近日在Threads發文分享，表示iPhone容量可能因「LINE快取、Instagram原始照片、Safari分頁」3大設定，默默被吃掉好幾GB空間，無奈坦言「難怪256G一下就爆！」並建議用戶趕緊把這些設定關掉，不然買再貴、容量再多的手機都不夠用。

▲如果平時工作性質需要和許多工作窗口往來，休假時往往會受到不知情者打擾。（示意圖／翻攝pixabay）
▲如果平時工作性質需要和許多工作窗口往來，休假時往往會受到不知情者打擾。（示意圖／翻攝pixabay）
貼文一出，引發眾多用戶留言「我遇過客人跟我抱怨手機很慢，然後開了500個分頁」、「難怪我128G一直在那邊給我儲存空間不夠，重點是我照片已經刪了好幾千張」，甚至有果粉實測認證「感謝分享，直接清了20G」、「謝謝你，我刪了14G」、「我少了10G快取」。

iPhone容量不夠怎麼辦？快刪LINE快取、關閉IG儲存照片、清理Safari分頁

每台iPhone手機都有固定的儲存空間，不少用戶遇到容量爆滿狀況，經常會透過刪除照片、影片等方式釋放空間，但往往沒過多久又爆滿。但許多人經常忽略，其實APP快取資料或隱藏設定，其實默默就會佔據許多空間，其中「LINE快取、Instagram原始照片、Safari分頁」都是吃容量怪獸，只要將其關閉或清理，就能輕鬆清理更多空間。

📍LINE快取資料清除

LINE官方過去就有教學，認證透過「刪除快取」的方式可以讓手機瘦身有感，且聊天室中圖片、語音、檔案等都不會被刪除，若還沒過期，仍可再次下載。

🟡LINE快取資料清除步驟：設定→聊天→刪除資料→快取清除

▲LINE官方提供清除快取3步驟，讓用戶可以快速釋放大量儲存空間。（圖／記者陳雅雲攝）
▲LINE官方提供清除快取3步驟，讓用戶可以快速釋放大量儲存空間。（圖／記者陳雅雲攝）
📍Instagram儲存原始照片關閉

Instagram「儲存原始照片」功能會自動將用戶在IG上發布、或透過IG內建相機拍攝並編輯過的照片，額外儲存一份到你手機的相簿中。但對手機容量有限的用戶來說，無疑是讓手機空間更加限縮，而且每拍一次就得回相簿刪除，建議若不需要可以直接將其關閉。

🟡Instagram儲存原始照片關閉步驟：設定和動態→媒體品質（典藏和下載）→關閉儲存原始照片

▲Instagram「儲存原始照片」功能會自動將用戶在IG上發布、或透過IG內建相機拍攝並編輯過的照片，額外儲存一份到你手機的相簿中。（示意圖／取自Pixabay）
▲Instagram「儲存原始照片」功能會自動將用戶在IG上發布、或透過IG內建相機拍攝並編輯過的照片，額外儲存一份到你手機的相簿中。（示意圖／取自Pixabay）
📍Safari分頁關閉

iPhone用久了可能會在內建Safari瀏覽器裡累積很多的標籤頁，過多網頁和畫面卡在那，不只耗電又佔記憶體，建議可以透過設定定時自動關閉分頁，不只可以省去一個個關閉的煩惱，也可以清出更多空間。

🟡Safari分頁關閉步驟：設定→Safari→標籤頁→設成「一天後自動關閉」。

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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