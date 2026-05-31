中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（31）共有3場比賽，前役成功止敗的中信兄弟，今日推出勝騎士（Mario Sanchez）搶2連勝，交手富邦悍將江國豪；味全龍今日對決統一7-ELEVEn獅，力拚系列賽橫掃，由鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥戰喬登（Jordan Balazovic）；台鋼雄鷹同樣目標系列賽橫掃，左投江承諺先發，對決樂天桃猿麥斯威尼（Morgan McSweeney）。《NOWnews》整理出5月31日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月31日賽前）：
🟡戰績小提示：悍將與雄鷹目前無勝差，悍將以些微勝率優勢排名在第2，若今日悍將不敵兄弟、雄鷹橫掃桃猿，雙方排名將會異動，由雄鷹取代悍將，成為聯盟第2。
龍隊要橫掃獅隊 鋼龍交手喬登
🟡天母賽事、開賽時間
龍隊目前排名第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽8場，拿下2勝4敗，防禦率2.30。本季鋼龍與獅隊有過1次交手，主投7局失2分，奪下1勝，對戰防禦率2.57。
獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率僅1.71。喬登本季與龍隊交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.50。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟搶2連勝 勝騎士掛帥對決悍將江國豪
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
悍將目前排名第2，今日推出土投江國豪先發，本季出賽1場，拿下1勝0敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率11.57。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.44。勝騎士本季與悍將交手1次，主投7局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
雄鷹目標橫掃桃猿 江承諺先發戰麥斯威尼
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率3.51。麥斯威尼本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率7.20。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投土投江承諺掛帥，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.51。江承諺本季與桃猿有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/31中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：29至30度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：29至31度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29至30度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
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📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月31日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|43
|29-14-0
|0.674
|M14
|2
|富邦悍將
|41
|23-18-0
|0.561
|5
|3
|台鋼雄鷹
|44
|24-19-1
|0.558
|5
|4
|統一獅
|43
|20-22-1
|0.476
|8.5
|5
|樂天桃猿
|41
|17-23-1
|0.425
|10.5
|6
|中信兄弟
|42
|12-29-1
|0.293
|16
龍隊要橫掃獅隊 鋼龍交手喬登
🟡天母賽事、開賽時間
龍隊目前排名第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽8場，拿下2勝4敗，防禦率2.30。本季鋼龍與獅隊有過1次交手，主投7局失2分，奪下1勝，對戰防禦率2.57。
獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率僅1.71。喬登本季與龍隊交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.50。
📍味全龍主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05
悍將目前排名第2，今日推出土投江國豪先發，本季出賽1場，拿下1勝0敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率11.57。
兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.44。勝騎士本季與悍將交手1次，主投7局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率3.51。麥斯威尼本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率7.20。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投土投江承諺掛帥，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.51。江承諺本季與桃猿有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍天母球場（室外球場）
氣溫：29至30度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：29至31度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29至30度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。