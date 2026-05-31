中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（31）共有3場比賽，前役成功止敗的中信兄弟，今日推出勝騎士（Mario Sanchez）搶2連勝，交手富邦悍將江國豪；味全龍今日對決統一7-ELEVEn獅，力拚系列賽橫掃，由鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥戰喬登（Jordan Balazovic）；台鋼雄鷹同樣目標系列賽橫掃，左投江承諺先發，對決樂天桃猿麥斯威尼（Morgan McSweeney）。《NOWnews》整理出5月31日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月31日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 43 29-14-0 0.674 M14
2 富邦悍將 41 23-18-0 0.561 5
3 台鋼雄鷹 44 24-19-1 0.558 5
4 統一獅 43 20-22-1 0.476 8.5
5 樂天桃猿 41 17-23-1 0.425 10.5
6 中信兄弟 42 12-29-1 0.293 16
🟡戰績小提示：悍將與雄鷹目前無勝差，悍將以些微勝率優勢排名在第2，若今日悍將不敵兄弟、雄鷹橫掃桃猿，雙方排名將會異動，由雄鷹取代悍將，成為聯盟第2。

龍隊要橫掃獅隊　鋼龍交手喬登

🟡天母賽事、開賽時間

龍隊目前排名第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽8場，拿下2勝4敗，防禦率2.30。本季鋼龍與獅隊有過1次交手，主投7局失2分，奪下1勝，對戰防禦率2.57。

獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率僅1.71。喬登本季與龍隊交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.50。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍洋投鋼龍今日先發交手統一獅，目標替球隊橫掃對手。（圖／味全龍提供,2026.4.23）
▲味全龍洋投鋼龍今日先發交手統一獅，目標替球隊橫掃對手。（圖／味全龍提供,2026.4.23）
兄弟搶2連勝　勝騎士掛帥對決悍將江國豪

🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05

悍將目前排名第2，今日推出土投江國豪先發，本季出賽1場，拿下1勝0敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率11.57。

兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.44。勝騎士本季與悍將交手1次，主投7局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將江國豪今日先發交手中信兄弟，目標替球隊止敗。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）
▲富邦悍將江國豪今日先發交手中信兄弟，目標替球隊止敗。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）
雄鷹目標橫掃桃猿　江承諺先發戰麥斯威尼

🟡桃園賽事、開賽時間17：05

桃猿目前排名第5，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率3.51。麥斯威尼本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率7.20。

雄鷹目前排名第3，今日由洋投土投江承諺掛帥，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.51。江承諺本季與桃猿有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手樂天桃猿，力拚系列賽橫掃對手。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）
▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手樂天桃猿，力拚系列賽橫掃對手。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）
❗️5/31中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍天母球場（室外球場）

氣溫：29至30度

降雨機率：0%

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：29至31度

降雨機率：0%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：29至30度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

相關新聞

由守轉攻成兄弟止敗關鍵！鄭浩均「得點圈5K」　打線9局一擊斃命

從0.1局9分到6局無失分！鄭浩均率兄弟止敗　賽後收到辜仲諒祝賀

兄弟走出連敗低潮！外野象迷不離不棄　平野惠一：為了大家拚下去

中職／兄弟終止8連敗！打線甦醒退富邦　鄭浩均4萬人面前完美復仇

陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...