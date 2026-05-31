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⚾2026年中職戰績表（截至5月31日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 43 29-14-0 0.674 M14 2 富邦悍將 41 23-18-0 0.561 5 3 台鋼雄鷹 44 24-19-1 0.558 5 4 統一獅 43 20-22-1 0.476 8.5 5 樂天桃猿 41 17-23-1 0.425 10.5 6 中信兄弟 42 12-29-1 0.293 16

戰績小提示：悍將與雄鷹目前無勝差，悍將以些微勝率優勢排名在第2，若今日悍將不敵兄弟、雄鷹橫掃桃猿，雙方排名將會異動，由雄鷹取代悍將，成為聯盟第2。

▲味全龍洋投鋼龍今日先發交手統一獅，目標替球隊橫掃對手。（圖／味全龍提供,2026.4.23）

▲富邦悍將江國豪今日先發交手中信兄弟，目標替球隊止敗。（圖／富邦悍將提供,2026.3.21）

▲台鋼雄鷹江承諺今日先發交手樂天桃猿，力拚系列賽橫掃對手。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.11）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（31）共有3場比賽，前役成功止敗的中信兄弟，今日推出勝騎士（Mario Sanchez）搶2連勝，交手富邦悍將江國豪；味全龍今日對決統一7-ELEVEn獅，力拚系列賽橫掃，由鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥戰喬登（Jordan Balazovic）；台鋼雄鷹同樣目標系列賽橫掃，左投江承諺先發，對決樂天桃猿麥斯威尼（Morgan McSweeney）。🟡天母賽事、開賽時間龍隊目前排名第1，今日推出洋投鋼龍先發，本季出賽8場，拿下2勝4敗，防禦率2.30。本季鋼龍與獅隊有過1次交手，主投7局失2分，奪下1勝，對戰防禦率2.57。獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽4場，拿下2勝，防禦率僅1.71。喬登本季與龍隊交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.50。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間16：05悍將目前排名第2，今日推出土投江國豪先發，本季出賽1場，拿下1勝0敗，防禦率3.38。江國豪本季與兄弟交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率11.57。兄弟目前排名墊底，今日由洋投勝騎士掛帥，本季出賽7場，拿下4勝1敗，防禦率2.44。勝騎士本季與悍將交手1次，主投7局無失分，最終拿下勝投，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第5，今日推出洋投麥斯威尼先發，本季出賽6場，拿下1勝4敗，防禦率3.51。麥斯威尼本季與雄鷹有過1次交手，吞下1敗，對戰防禦率7.20。雄鷹目前排名第3，今日由洋投土投江承諺掛帥，本季出賽7場，拿下3勝2敗，防禦率1.51。江承諺本季與桃猿有過2次交手，拿下1勝，對戰防禦率0。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍天母球場（室外球場）氣溫：29至30度降雨機率：0%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：29至31度降雨機率：0%📍桃園球場（室外球場）氣溫：29至30度降雨機率：0%