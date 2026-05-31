資深媒體人黃光芹日前爆料，當年賴清德與蔡英文進行黨內總統初選時，賴清德曾在一場民調中勝出，黃國昌便隨即傳簡訊給賴清德表達結盟意願。對此，黃國昌今日表示，個人情緒他都用最大限度包容，與事實不符合的沒必要回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨今日在桃園舉辦2026黨公職共識營，媒體詢問黃光芹爆料黃國昌與蔡英文不合，賴清德民調勝出後曾傳訊息給賴清德，黃國昌回應說，個人的情緒他們都用最大的包容，有一些跟客觀事實不符合的事情 ， 根本沒有必要去回應，連不是他寫的書都可以說成他幫李登輝寫，這也稍微太離譜。 

媒體問那黃光芹說黃國昌過去在時力是反柯，現在是不是有試圖跟聯繫黃光芹化解目前的狀況，黃國昌說，在時代力量的時候，他那時候 跟柯文哲其實沒有什麼太多往來，2019年柯文哲創立台灣民眾黨， 他們兩個就是一個友善競爭的關係，他還記得2019年8月的時候，他聽 到柯文哲創了台灣民眾黨，那時候記者來問他，他還是說台灣社會裡面能夠有一些良性的競爭，對台灣社會是好處。但是最重要的事情是他們堅持第三勢力的道路， 希望為台灣的年輕人打造一個新政治的道路，這個理念跟方向是相同的。

相關新聞

賴清德再喊「朝野共商國事」　黃國昌轟：移轉接不到川普電話焦點

內政部要求分擔租屋補貼！北市負擔最高　蔣萬安「這句話」轟中央

內幕／友邦融資惹議！這國總統想插手金援　竟將台灣大使趕回國

巷仔內／蔡壁如、楊寶楨談退黨潮　柯文哲YT開嗆再掀白營內部矛盾

呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...