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資深媒體人黃光芹日前爆料，當年賴清德與蔡英文進行黨內總統初選時，賴清德曾在一場民調中勝出，黃國昌便隨即傳簡訊給賴清德表達結盟意願。對此，黃國昌今日表示，個人情緒他都用最大限度包容，與事實不符合的沒必要回應。民眾黨今日在桃園舉辦2026黨公職共識營，媒體詢問黃光芹爆料黃國昌與蔡英文不合，賴清德民調勝出後曾傳訊息給賴清德，黃國昌回應說，個人的情緒他們都用最大的包容，有一些跟客觀事實不符合的事情 ， 根本沒有必要去回應，連不是他寫的書都可以說成他幫李登輝寫，這也稍微太離譜。媒體問那黃光芹說黃國昌過去在時力是反柯，現在是不是有試圖跟聯繫黃光芹化解目前的狀況，黃國昌說，在時代力量的時候，他那時候 跟柯文哲其實沒有什麼太多往來，2019年柯文哲創立台灣民眾黨， 他們兩個就是一個友善競爭的關係，他還記得2019年8月的時候，他聽 到柯文哲創了台灣民眾黨，那時候記者來問他，他還是說台灣社會裡面能夠有一些良性的競爭，對台灣社會是好處。但是最重要的事情是他們堅持第三勢力的道路， 希望為台灣的年輕人打造一個新政治的道路，這個理念跟方向是相同的。