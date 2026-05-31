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▲輝達近日在社群平台上發表貼文，標上兩組數字及寫下PC的新時代。（圖╱取自NVIDIA X平台）

輝達近日在社群平台上發表一則貼文，貼文內容寫：「PC的新時代」（A new era of PC），並發出一組神秘數字推斷為座標指向台北流行音樂中心，似乎預告下週一（6月1日）輝達執行長黃仁勳在北流進行GTC演講，將發表傳聞許久、專供Windows PC電腦所用的輝達N1X晶片。輝達發表的貼文附上兩組數字，正是台北流行音樂中心的座標，也就是輝達執行長黃仁勳預定下週一上午11時發表主題演講的地點，而微軟、安謀Arm也同步在社群平台發布相同訊息，似乎在提前宣傳、將發表採用新款輝達處理器的個人電腦。美國媒體《Axios》報導指出，輝達與微軟（Microsoft）預計下週將首度發表採用輝達晶片作為主處理器的Windows個人電腦。據了解，輝達正與聯發科合作開發Arm架構Windows PC晶片，代號可能為N1或N1X，目前Windows筆電的Arm架構處理器主要由高通（Qualcomm）供應，而英特爾與超微（AMD）仍是Windows筆電CPU市場的主力供應商。微軟和高通一直致力於開發安謀（Arm）架構技術的晶片，以取代英特爾和超微製造的個人電腦（PC）處理器。搭載高通Arm架構Snapdragon X PC晶片的筆記型電腦已經上市，搭載輝達晶片的筆電也可能很快加入行列。若輝達順利加入電腦市場，將可憑藉GPU、CUDA生態與AI軟體優勢，搶下個人電腦算力市場版圖，也就是說，輝達不只是要推出一顆新晶片，更可能讓AI PC成為每個人桌上的小型AI工作站。