我是廣告 請繼續往下閱讀

越南國會選舉 共產黨維持壓倒性優勢

越南長期維持大赦制度

越南政府宣布，為紀念今年舉行的國會選舉以及越南共產黨全國代表大會，將於6月初實施大規模特赦，共有9950名服刑中的囚犯獲得提前釋放，其中包括63名外籍囚犯。這也是越南近年來規模較大的一次特赦行動，再次凸顯越南在重大政治紀念時刻實施大赦的慣例。根據越南官方公布的文件，此次特赦令由蘇林簽署。越南公安部副部長黎文線5月30日在記者會上表示，此次大赦是為慶祝越南共產黨五年一度的全國代表大會，以及今年國會選舉順利完成的重要措施之一。黎文線指出，此次獲釋人員當中包括63名外籍囚犯，分別來自不同國家，其中56人為男性、7人為女性。不過官方並未公開這些外籍囚犯的國籍、罪名或服刑地點等細節。根據越南法律規定，並非所有受刑人都能獲得特赦資格。涉及「企圖推翻國家政權」、「恐怖主義活動」以及部分危害國家安全罪名的囚犯，通常不在特赦範圍內。越南政府表示，獲釋者必須符合服刑表現良好、悔改態度明確等多項條件，經過嚴格審查後才能列入特赦名單。此次特赦的政治背景，與今年3月舉行的越南國會選舉密切相關。根據越南國家選舉委員會公布的結果，執政的越南共產黨在500席國會議席中取得482席，占比超過96%，延續長期主導越南政治體制的局面。此次選舉共有約7350萬名選民參與投票，官方公布投票率超過99%。越南採行一黨領導體制，絕大多數國會候選人均具有共產黨背景。國會雖然是國家最高立法機關，但其主要職責通常包括批准黨中央的重要政策、人事安排與國家發展規劃。今年1月舉行的越南共產黨全國代表大會已確認蘇林繼續擔任越共中央總書記。外界普遍認為，他未來將進一步鞏固黨政權力核心地位。事實上，特赦制度一直是越南司法與政治體系的重要組成部分。每逢重大國家紀念日、建國周年、國慶或重要政治活動，越南政府經常透過大赦方式釋放部分囚犯。越南公安部資料顯示，截至目前全國監獄系統共有超過19萬名囚犯服刑。過去多年來，越南已累計提前釋放約11萬8000名受刑人，2025年，越南為紀念西貢陷落50周年及獨立80周年，曾一次釋放超過2萬2000名囚犯，創下越南單次特赦規模新高。分析人士指出，越南政府將特赦視為鼓勵受刑人改過自新的重要司法政策，同時也具有凝聚社會向心力與展現國家寬容形象的政治意涵。此次近萬人獲釋，不僅是對近期重大政治活動的慶祝，也反映越南持續運用特赦制度作為社會治理與政治象徵工具的一部分。目前越南司法與公安部門已開始安排獲釋人員返鄉及後續安置工作，相關特赦程序預計於6月初正式完成。