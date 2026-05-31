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NBA西區冠軍賽台灣時間今（31）日迎來生死「生死搶七大戰」，由聖安東尼奧馬刺客場強碰奧克拉荷馬雷霆。最終「黑衫軍」馬刺順利突圍，以111：103擊退衛冕軍雷霆，馬刺晉級總冠軍賽並與紐約尼克會師，聯盟將締造兩大歷史紀錄，分別為「連續8季誕生不同總冠軍隊」，以及西區「連續7年由不同球隊晉級總決賽」的百家爭鳴盛況，將是籃球迷難忘的瞬間。據聯盟官方統計，馬刺今天成功在客場搶下殊死戰勝利，以挑戰者之姿勝利擊退衛冕軍闖進總冠軍戰，不僅讓本季總冠軍賽上演1999年經典的「馬刺對決尼克」戲碼。而這也意味著不論最終由誰封王，此外，馬刺還將同時達成另一項西區「戰國時代」的成就，成為近7年來，第7支殺進NBA總決賽的不同西區球隊。先前連續6年的西區冠軍代表分別為：2020年的洛杉磯湖人、2021年的鳳凰城太陽、2022年的金州勇士、2023年的丹佛金塊、2024年的達拉斯獨行俠，以及2025年的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆。更特別的是，過往在季後賽最頂級壓力的搶七戰場中，尚未有任何球員在「壽星光環」的加持下吞過敗仗，現年34歲的馬刺前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）在5月30日出生，剛好是美國當地時間的準壽星，也續寫壽星在搶七大戰中未敗傳奇，寫下充滿神奇色彩的「8勝0敗」。