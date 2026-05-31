我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前立委蔡壁如爭取黨內彰化縣長提名，民眾黨創黨主席柯文哲昨說，藍白沒事先談彰化縣，蔡壁如突然跑出來，也沒先找黨中央商量，讓他「氣都氣死掉」。蔡壁如昨日受訪表示，「如果黨不讓她選，也要告訴她理由」。對此，柯文哲今（31）日與黨主席黃國昌都提到，蔡壁如13日有到黨中央遞交參選意願表，但在一樓接受媒體訪問完就離開，也沒參加中央委員會民眾黨於桃園市龍潭區渴望會館舉行2026黨公職共識營，柯文哲、黃國昌會前接受媒體聯訪。針對彰化縣長提名，媒體關注是否會持續與蔡壁如溝通，黃國昌回應說，一切按照黨內程序來加以進行，他記得那天蔡壁如好像有來中央黨部，但好像是在一樓接受記者媒體訪問完就離開了，也沒有留下來參加後續的中央委員會。黃國昌說，這個訊息「我們有收到」，也正是因為這樣，他才會責成黨秘書長周榆修請彰化縣黨部提出評估。那彰化縣黨部現在評估的結果也出來了，接下來就到選決會裡面去討論。媒體又問，柯文哲近期是否有與蔡壁如溝通？柯文哲說，其實他現在也沒有在負責黨務了，所以其實她溝通的對象應該是目前的中央委員會，包括黃國昌跟周榆修。不過，柯文哲忍不住抱怨，「就像這樣妳來開中常會，結果是在樓下跟記者講完話就跑了，連中央委員會妳也沒有來參加。」記者追問，蔡壁如說她很愛民眾黨不會退黨，另也提到若黨不提名她要告訴她理由？柯文哲重申，他目前沒有在負責黨務了。「其實我現在最重要的工作就是每個地方有一些議員要補選，會請我去站台。所以說有任何溝通，應該是到中央黨部來溝通。」