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人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑（胡董），以雄厚財力、坐擁頂級豪宅聞名，同時還是一名網紅，每次現身總是身穿招牌東北大花裝，也會跳自創的「開心舞」，變成他的固定形象。但吊車大王為何對東北大花情有獨鍾？日前他接受YTR台灣小姐邱怡澍訪問時表示，因為這樣穿喜慶又年輕，他本身有2、30套，也送親友8、900件。邱怡澍好奇對胡董發問：「你每次都是這一身打扮，有什麼特殊的意思嗎？」胡董表示：「因為這衣服穿起來很年輕，又很喜慶。」他透露，光是這類風格的衣服就多達2、30 套，而且不只自己穿，還大手筆買來送給身邊親友高達8、900件，「改天來我家，送你一件啦！」邱怡澍也表示，期待去胡董家參觀豪宅的那一天。邱怡澍還加碼追問胡董私心最喜歡的YTR是誰，胡董完全不加思索直喊：「妳！」隨後更對著鏡頭喊話要讓邱怡澍的的訂閱破200萬。邱怡澍在影片發布的IG貼文中幽默自嘲：「200萬現金我懂，但200萬訂閱，我真的是繼續加油！不管如何，還是開心、開心、開心。」