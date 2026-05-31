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指中國持續擴張 南海爭議將是長期挑戰

強調美菲共同防禦承諾未受影響

批評中國援助提議 稱無法改變現況

菲律賓尋求建立跨陣營合作平台

儘管美國總統川普與中國國家主席習近平本月稍早舉行峰會，讓外界關注美中關係是否出現降溫跡象，但菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）仍強調，對菲律賓而言，來自中國的安全威脅並未因此減少，菲律賓仍必須持續強化國防能力、深化盟友合作，並對中國在南海的行動保持高度警戒。正在新加坡出席香格里拉對話的鐵歐多洛接受《路透社》及多家國際媒體訪問時表示，美中兩大強權尋求緩解緊張關係是可以理解的發展。當兩國在軍事與戰略實力上處於相對均衡狀態時，彼此具備調整關係與建立互相尊重機制的能力。不過他指出，菲律賓所面對的現實截然不同，「對像菲律賓這樣在領土與政治層面都受到中國嚴重威脅的國家而言，我們別無選擇，只能保持韌性、堅持立場並抵抗中國的侵略行為。」鐵歐多洛接受美國財經媒體 CNBC 訪問時進一步表示，中國近年在南海的作為並未出現任何收斂跡象，他指出，中方持續推動區域擴張政策，並未對外界批評展現悔意，「我們面對的將是一場長期鬥爭。」菲律賓與中國長期在南海存在主權爭議。北京宣稱擁有幾乎整個南海海域主權，範圍與菲律賓、越南及馬來西亞等國專屬經濟區重疊。近年來，中國持續在部分礁岩、淺灘與爭議海域興建設施與強化海警巡邏，引發周邊國家強烈反彈。鐵歐多洛表示，菲律賓是一個由7600多座島嶼組成的群島國家，南海資源攸關未來世代的發展，「這是我們的專屬經濟區。對一個人口眾多且深受氣候變遷影響的群島國家而言，未來的菲律賓人需要這片海域。」他強調，菲律賓過去已透過外交談判及國際仲裁尋求和平解決方案，未來成功的關鍵，在於阻止中國進一步推進其海上主權主張，以及避免更多人工島建設持續擴張。外界也關注，中東戰爭持續升溫以及美中關係出現部分緩和後，美國是否仍將維持對菲律賓的安全承諾。對此，鐵歐多洛表示美國對菲律賓的安全承諾依然穩固，而菲律賓近年與其他民主盟邦建立的防務合作，也進一步鞏固區域嚇阻力量。目前除了美國外，菲律賓也正積極深化與日本、加拿大、澳洲及紐西蘭的軍事合作，「當更多國家參與其中，美國的承諾反而會更加穩固，至少在威懾階段是如此，因為大家都面臨共同威脅。」近期因中東能源危機造成部分亞洲國家燃料與化肥供應吃緊，曾有消息指出中國向菲律賓提出提供燃料與化肥協助，然而鐵歐多洛認為，這類援助並無法改變菲中關係本質，他表示「不管他們如何包裝這些援助，都不足以改變現況」，更進一步批評，北京長期以來未展現真正且持續的善意。鐵歐多洛強調，菲律賓與中國人民之間沒有問題，但菲方對中國政府的國際行為方式始終抱持疑慮，他認為，中國政府在國際事務上往往依照自身規則行事，並不願充分接受國際社會普遍認可的規範與機制。鐵歐多洛同時透露，菲律賓正研究由海洋法專家 Jay Batongbacal 提出的新構想，希望未來能將菲律賓打造為區域合作平台。該構想主張，即使在地緣政治競爭日益激烈的環境下，各國仍應保有合作空間，並透過共同平台處理海洋治理、氣候變遷、災害救援及區域安全等跨國議題。不過鐵歐多洛也坦言，在當前南海局勢持續緊張、中國海上活動仍未減弱的情況下，菲律賓無法放鬆安全準備。他表示，菲律賓未來仍將持續推動國防現代化計畫、深化盟友網絡，並透過強化自身韌性來應對區域安全挑戰。在美中關係出現階段性降溫之際，菲律賓的立場顯示，對身處南海爭議第一線的馬尼拉而言，北京在海上的實際行動，仍遠比大國領導人峰會所釋放的外交訊號更具決定性影響。