端午節前再掀榴槤之亂！必勝客表示，去年熱賣的「黃金榴槤披薩」6月2日回歸開賣，2026年首創「黃金榴槤火山芝心餅皮」會爆漿，還攜手「樂事榴槤口味洋芋片」推出「榴槤起司冰淇淋」開吃，6折速食優惠搶先看。Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩則開吃「金沙蝦球披薩」搭配酥炸鱈魚香絲，搭配芝麻湯圓甜星。

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必勝客：黃金榴槤披薩6/2開賣！爆漿榴槤火山、榴槤起司冰淇淋

端午節不等吃粽子，必勝客再掀榴槤之亂，挑戰去年開賣4天創下全台門市過半完售紀錄！6月2日回歸開賣「黃金榴槤披薩」，嚴選泰國頂級「金枕頭」榴槤，柔滑綿密的果肉鋪滿餅皮再結合招牌莫札瑞拉起司，鹹甜香濃還會牽絲。

更首創「黃金榴槤火山芝心餅皮」，吃得到濃郁榴槤醬流心爆漿；還攜手「樂事榴槤口味洋芋片」，全新推出「榴槤起司冰淇淋」，從鹹食到甜點，全面攻佔獵奇口味。

▲必勝客「榴槤暈船仔餐」開吃黃金榴槤披薩、榴槤起司冰淇淋。（圖／必勝客提供）
▲必勝客「榴槤暈船仔餐」開吃黃金榴槤披薩、榴槤起司冰淇淋。（圖／必勝客提供）
必勝客最新披薩優惠！

6月2日至6月22日（或售完為止）：

◾️「黃金榴槤披薩」特價539元（原價899元）

◾️「黃金榴槤火山芝心餅皮」加購價249元，PK APP獨家限大披薩加購升級

◾️「黃金榴槤火山芝心披薩」PK APP限定特價699元（原價1148元）

◾️「榴槤起司冰淇淋」單點69元／加購價59元，6月2日至8月31日（或售完為止）

◾️必勝客「榴槤暈船仔餐」優惠價799元黃金榴槤披薩＋榴槤起司冰淇淋4杯＋樂事榴槤口味洋芋片1包

◾️勝客「榴槤純愛戰士餐」優惠價899元黃金榴槤火山芝心披薩＋榴槤起司冰淇淋2杯＋樂事榴槤口味洋芋片1包

▲必勝客全新甜點「榴槤起司冰淇淋」。（圖／必勝客提供）
▲必勝客全新甜點「榴槤起司冰淇淋」。（圖／必勝客提供）
Tino's「金沙蝦球披薩」搭配酥炸鱈魚香絲！搭配芝麻湯圓甜星

Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩夏季新品開吃「金沙蝦球披薩」，鹹香金沙醬包覆Q彈蝦球、撒上酥炸鱈魚香絲，台味義式披薩飄香，10吋厚片340元；甜點還有「芝麻湯圓甜星」219元。6月30日前，LINE好友領券獨享「合購現折100元」獨家優惠。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...