端午節前再掀榴槤之亂！必勝客表示，去年熱賣的「黃金榴槤披薩」6月2日回歸開賣，2026年首創「黃金榴槤火山芝心餅皮」會爆漿，還攜手「樂事榴槤口味洋芋片」推出「榴槤起司冰淇淋」開吃，6折速食優惠搶先看。Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩則開吃「金沙蝦球披薩」搭配酥炸鱈魚香絲，搭配芝麻湯圓甜星。
必勝客：黃金榴槤披薩6/2開賣！爆漿榴槤火山、榴槤起司冰淇淋
端午節不等吃粽子，必勝客再掀榴槤之亂，挑戰去年開賣4天創下全台門市過半完售紀錄！6月2日回歸開賣「黃金榴槤披薩」，嚴選泰國頂級「金枕頭」榴槤，柔滑綿密的果肉鋪滿餅皮再結合招牌莫札瑞拉起司，鹹甜香濃還會牽絲。
更首創「黃金榴槤火山芝心餅皮」，吃得到濃郁榴槤醬流心爆漿；還攜手「樂事榴槤口味洋芋片」，全新推出「榴槤起司冰淇淋」，從鹹食到甜點，全面攻佔獵奇口味。
必勝客最新披薩優惠！
6月2日至6月22日（或售完為止）：
◾️「黃金榴槤披薩」特價539元（原價899元）
◾️「黃金榴槤火山芝心餅皮」加購價249元，PK APP獨家限大披薩加購升級
◾️「黃金榴槤火山芝心披薩」PK APP限定特價699元（原價1148元）
◾️「榴槤起司冰淇淋」單點69元／加購價59元，6月2日至8月31日（或售完為止）
◾️必勝客「榴槤暈船仔餐」優惠價799元：黃金榴槤披薩＋榴槤起司冰淇淋4杯＋樂事榴槤口味洋芋片1包
◾️必勝客「榴槤純愛戰士餐」優惠價899元：黃金榴槤火山芝心披薩＋榴槤起司冰淇淋2杯＋樂事榴槤口味洋芋片1包
Tino's「金沙蝦球披薩」搭配酥炸鱈魚香絲！搭配芝麻湯圓甜星
Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩夏季新品開吃「金沙蝦球披薩」，鹹香金沙醬包覆Q彈蝦球、撒上酥炸鱈魚香絲，台味義式披薩飄香，10吋厚片340元；甜點還有「芝麻湯圓甜星」219元。6月30日前，LINE好友領券獨享「合購現折100元」獨家優惠。
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端午節不等吃粽子，必勝客再掀榴槤之亂，挑戰去年開賣4天創下全台門市過半完售紀錄！6月2日回歸開賣「黃金榴槤披薩」，嚴選泰國頂級「金枕頭」榴槤，柔滑綿密的果肉鋪滿餅皮再結合招牌莫札瑞拉起司，鹹甜香濃還會牽絲。
更首創「黃金榴槤火山芝心餅皮」，吃得到濃郁榴槤醬流心爆漿；還攜手「樂事榴槤口味洋芋片」，全新推出「榴槤起司冰淇淋」，從鹹食到甜點，全面攻佔獵奇口味。
6月2日至6月22日（或售完為止）：
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Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩夏季新品開吃「金沙蝦球披薩」，鹹香金沙醬包覆Q彈蝦球、撒上酥炸鱈魚香絲，台味義式披薩飄香，10吋厚片340元；甜點還有「芝麻湯圓甜星」219元。6月30日前，LINE好友領券獨享「合購現折100元」獨家優惠。