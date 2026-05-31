我是廣告 請繼續往下閱讀

必勝客：黃金榴槤披薩6/2開賣！爆漿榴槤火山、榴槤起司冰淇淋

▲必勝客「榴槤暈船仔餐」開吃黃金榴槤披薩、榴槤起司冰淇淋。（圖／必勝客提供）

必勝客最新披薩優惠！

▲必勝客全新甜點「榴槤起司冰淇淋」。（圖／必勝客提供）

Tino's「金沙蝦球披薩」搭配酥炸鱈魚香絲！搭配芝麻湯圓甜星

端午節前再掀榴槤之亂！必勝客表示，去年熱賣的「黃金榴槤披薩」6月2日回歸開賣，2026年首創「黃金榴槤火山芝心餅皮」會爆漿，還攜手「樂事榴槤口味洋芋片」推出「榴槤起司冰淇淋」開吃，6折速食優惠搶先看。Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩則開吃「金沙蝦球披薩」搭配酥炸鱈魚香絲，搭配芝麻湯圓甜星。端午節不等吃粽子，必勝客再掀榴槤之亂，挑戰去年開賣4天創下全台門市過半完售紀錄！6月2日回歸開賣「黃金榴槤披薩」，嚴選泰國頂級「金枕頭」榴槤，柔滑綿密的果肉鋪滿餅皮再結合招牌莫札瑞拉起司，鹹甜香濃還會牽絲。更首創「黃金榴槤火山芝心餅皮」，吃得到濃郁榴槤醬流心爆漿；還攜手「樂事榴槤口味洋芋片」，全新推出「榴槤起司冰淇淋」，從鹹食到甜點，全面攻佔獵奇口味。6月2日至6月22日（或售完為止）：◾️（原價899元）◾️，PK APP獨家限大披薩加購升級◾️「PK APP限定特價699元（原價1148元）◾️6月2日至8月31日（或售完為止）◾️黃金榴槤披薩＋榴槤起司冰淇淋4杯＋樂事榴槤口味洋芋片1包◾️黃金榴槤火山芝心披薩＋榴槤起司冰淇淋2杯＋樂事榴槤口味洋芋片1包Tino's Pizza Café堤諾義大利比薩夏季新品開吃「金沙蝦球披薩」，鹹香金沙醬包覆Q彈蝦球、撒上酥炸鱈魚香絲，台味義式披薩飄香，10吋厚片340元；甜點還有「芝麻湯圓甜星」219元。