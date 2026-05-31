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薔蜜颱風路徑往北 拋物線接近日本

▲觀察各國針對薔蜜颱風的預估路徑，基本上都是「拋物線」朝日本東部接近。（圖／翻攝Typhoon2000）

薔蜜颱風恐登陸日本 東京、大阪危險了

▲薔蜜颱風在周二通過九州、四國東邊海面後，中心有機會在「東京至大阪」一帶登陸。（圖／中央氣象署）

本周計畫前往日本的民眾小心了，薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）已經逐漸往北轉彎，氣象專家賈新興提醒，明天下半天至周二下半天（6月1日至6月2日），包括「九州、四國、東京、京都、大阪」都將明顯出現風雨，且不排除颱風中心登陸的可能，周三（6月3日）雨勢才逐漸趨緩。賈新興說明，薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣移動，今（31）日開始逐漸往北轉彎，在通過宮古島和那霸之間的海域後，就會一路往北，「拋物線」朝日本東部接近。賈新興強調，觀察路徑預估可以發現，薔蜜颱風在周二通過九州、四國東邊海面後，中心有機會在「東京至大阪」一帶登陸，強度預估有機會維持中颱等級，基本上日本本島都會受到風雨影響，周三雨勢才逐漸趨緩。賈新興提醒，薔蜜颱風對日本帶來的雨勢會從周一下半天展開，首先是九州、四國地區，接著在周二一整天降雨達到高峰，特別是靠近颱風中心，也是台灣人相當喜愛的東京、京都、大阪，都會因為薔蜜颱風接近出現明顯風雨，請民眾務必注意相關航班資訊、提前瞭解天氣威脅。