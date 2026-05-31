本周計畫前往日本的民眾小心了，薔蜜颱風（國際命名：JANGMI）已經逐漸往北轉彎，氣象專家賈新興提醒，明天下半天至周二下半天（6月1日至6月2日），包括「九州、四國、東京、京都、大阪」都將明顯出現風雨，且不排除颱風中心登陸的可能，周三（6月3日）雨勢才逐漸趨緩。

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薔蜜颱風路徑往北　拋物線接近日本

賈新興說明，薔蜜颱風的路徑主要沿著太平洋高壓邊緣移動，今（31）日開始逐漸往北轉彎，在通過宮古島和那霸之間的海域後，就會一路往北，「拋物線」朝日本東部接近。

▲觀察各國針對薔蜜颱風的預估路徑，基本上都是「拋物線」朝日本東部接近。（圖／翻攝Typhoon2000）
▲觀察各國針對薔蜜颱風的預估路徑，基本上都是「拋物線」朝日本東部接近。（圖／翻攝Typhoon2000）
薔蜜颱風恐登陸日本　東京、大阪危險了

賈新興強調，觀察路徑預估可以發現，薔蜜颱風在周二通過九州、四國東邊海面後，中心有機會在「東京至大阪」一帶登陸，強度預估有機會維持中颱等級，基本上日本本島都會受到風雨影響，周三雨勢才逐漸趨緩。

賈新興提醒，薔蜜颱風對日本帶來的雨勢會從周一下半天展開，首先是九州、四國地區，接著在周二一整天降雨達到高峰，特別是靠近颱風中心，也是台灣人相當喜愛的東京、京都、大阪，都會因為薔蜜颱風接近出現明顯風雨，請民眾務必注意相關航班資訊、提前瞭解天氣威脅。

▲薔蜜颱風在周二通過九州、四國東邊海面後，中心有機會在「東京至大阪」一帶登陸。（圖／中央氣象署）
▲薔蜜颱風在周二通過九州、四國東邊海面後，中心有機會在「東京至大阪」一帶登陸。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...