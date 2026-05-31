近來有媒體報導，中國因不滿《紐約時報》專訪賴清德，驅逐該報駐北京記者，對此總統府今（31）日表示，這不僅攸關新聞與言論自由，更攸關新聞從業者安全，我國與友方高度關切，中國假借無端理由，以粗暴手段威脅媒體，干預新聞自由，不僅無助於改善國際形象，更凸顯中國是區域與國際社會的不安來源與麻煩製造者，政府對此高度重視，並協力友方共同確保國際媒體及新聞從業者的安全，強調台灣將持續與理念相近夥伴，「共同守護民主自由、新聞自由，及維護台海與區域和平穩定」。

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對於中國驅逐《紐約時報》駐北京記者，總統府發言人郭雅慧說，北京以類似手法威脅、施壓國際媒體、新聞從業者情形的陸續發生，這不僅攸關新聞與言論自由，更攸關新聞從業者的安全，我國與相關友方正高度關切中。

郭雅慧表示，作為民主國家，總統接受訪問，向世界說明國家立場、分享民主經驗、表達共同維護區域安全與和平的決心，舉世皆然。中國假借無端理由，以粗暴手段威脅媒體，干預新聞自由，不僅無助於改善其國際形象，更凸顯此刻的中國，正是區域與國際社會的不安來源與麻煩製造者。

郭雅慧提到，對於這樣的情形，我國政府高度重視，並協力相關友方共同確保國際媒體及新聞從業者的安全，免於各種跨國鎮壓的威脅。

最後郭雅慧強調，台灣不會因為壓迫而沉默。台灣將持續以穩健、負責任的方式，向國際社會說明立場，並與理念相近夥伴共同守護民主自由、新聞自由，以及維護台海與區域和平穩定。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...