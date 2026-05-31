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NBA西區冠軍賽第七戰今（31）日在奧克拉荷馬雷霆主場上演巔峰對決，年輕的聖安東尼奧馬刺隊在背水一戰中展現出不屈的鬥志，最終以111：103擊敗衛冕冠軍雷霆隊，以總比分4：3驚險勝出，睽違12年再度挺進NBA總冠軍賽。22歲的超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）賽後淚灑球場，表現出色的他獲得了西區決賽MVP的肯定。文班亞馬在接受NBC的轉播中談到了馬刺隊在西部決賽中的勝利時說道：「意識到兒時的夢想即將實現一部分——雖然我還渴望拿下更多榮譽，但這種感覺無法用言語形容，這種感覺真的太強烈了。」比賽結束哨音響起的那一刻，馬刺隊當家球星維克多·文班亞馬也抑制不住激動情緒，當場淚灑賽場，並激動大吼和隊友相擁。這位被視為未來籃球統治者的超級新星，在賽後高舉西區冠軍獎盃，與全隊相擁而泣，隨後主持人宣布他將奪下西區決賽MVP，這一幕感動了無數球迷。馬刺隊的崛起堪稱近代籃球史上最不可思議的篇章之一。去年他們僅拿下34勝，排名西區第13位，還是一支典型的樂透球隊；然而在文班亞馬健康出賽並領軍的情況下，這支球隊迅速蛻變為爭冠勁旅，一路過關斬將，最終在搶七大戰中擊敗了兩屆衛冕冠軍雷霆隊。本場搶七生死戰中，文班亞馬繳出22分、7籃板的穩健表現。馬刺能從客場帶走勝利，關鍵在於團隊多點開花，特別是朱利安·尚帕尼（Julian Champagnie）外線火力全開，以6投4中的高命中率貢獻20分，為馬刺拉開關鍵差距。即便雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）奮力砍下全場最高的35分，仍難挽敗局。隨著雷霆主場觀眾陷入死寂，馬刺隊宣告了新時代的降臨。正如名記馬克·史坦（Marc Stein）所言，這讓總冠軍賽對陣組合確定為馬刺對陣紐約尼克隊，這場戲碼宛如1999年總冠軍賽的經典重現。這將是NBA連續第8個賽季產生新的總冠軍。這支從谷底重返巔峰的年輕馬刺，下週四將在主場迎戰早已蓄勢待發的尼克隊。賽後，各大媒體皆對這場史詩級對決給予極高評價。美記詹姆斯·普羅萊特（James Plowright）感性寫道：「這支年輕的馬刺打出了傳奇級別的表現：客場、搶七、擊敗衛冕軍。」而隨著比賽落幕，這位在場上與對手硬碰硬的「外星人」文班亞馬，終於在拿下西區冠軍的這一刻，展現了他作為一名領袖最真實、最柔軟的靈魂。