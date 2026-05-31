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距離6月28日曼谷市長及市議會議員選舉僅剩不到一個月，最新民意調查顯示，泰國首都選民對政黨色彩的重視程度明顯下降，反而更傾向支持具有行政能力與實際施政經驗的獨立候選人。此一趨勢也讓本屆曼谷市長選舉呈現不同於全國政治版圖的特殊樣貌，成為觀察泰國地方政治發展的重要指標。泰國國家發展管理學院（National Institute of Development Administration）旗下民調中心NIDA Poll於5月31日公布最新調查結果。該調查於5月25日至26日進行，共訪問1,310名年滿18歲且具有曼谷選舉權的民眾，涵蓋全市50個行政區，誤差值不超過5%。調查顯示，若今天舉行曼谷市長選舉，高達64.96%的受訪者表示將支持沒有政黨背景、也未獲任何政黨支持的獨立候選人；僅16.88%支持政黨正式提名的候選人；12.82%則傾向支持雖以獨立身分參選、但背後獲得政黨支持的人選；另有5.34%尚未決定。在曼谷市議員選舉方面，獨立候選人同樣取得領先優勢。48.47%的受訪者表示將投票給無黨籍候選人，33.21%支持政黨提名候選人，11.60%支持具政黨背景的獨立參選人，另有6.72%尚未決定。值得注意的是，超過半數受訪者表示傾向「分裂投票」。調查發現，53.97%的選民可能分別支持不同陣營的市長與市議員候選人；36.80%則傾向支持同一政黨或同一政治團體的搭配組合。分析認為，這反映曼谷選民在地方選舉中更重視個人能力與施政表現，而非單純依循政黨認同投票。目前選戰焦點主要集中在尋求連任的現任市長查察（Chadchart Sittipunt）與人民黨候選人柴瓦（Chaiwat Sathawornwichit）之間的競爭。查察30日前往挽肯區、賽邁區及廊曼區展開密集拜票行程，走訪市場及社區與居民面對面交流。他在競選過程中持續強調過去四年推動的人行步道改善、低收入住宅建設及社區發展成果，希望以具體政績爭取選民支持。在廊曼區訪視期間，不少居民向查察反映交通秩序、違規停車及公共設施維護等問題。他表示，市府將持續追蹤各項地方建設進度，並計畫擴大有遮蔽人行道（Covered Walkway）建設，提升學生與市民通勤便利性。查察也特別關注年輕族群需求。在與青年創業者交流時，他表示曼谷未來應提供更多創業空間、職業培訓及數位學習機會，讓年輕人不必侷限於傳統升學與就業道路。部分年輕選民則建議在公園增設置物櫃及休閒設施，獲得競選團隊記錄作為未來政策參考。另一方面，人民黨候選人柴瓦則持續以「團隊治理」作為競選主軸。他日前前往賽邁區進行市場拜票與社區座談時表示，曼谷面臨的交通、水患、都市規劃與公共服務問題大多屬於長期累積的結構性問題，不可能僅靠市長一人解決，因此需要市長、市府行政團隊及市議員共同合作。柴瓦強調，人民黨主張權力下放及提升曼谷自治權，希望透過增加各行政區預算及推動參與式預算制度，讓地方能更快速處理排水、道路維護及公共空間改善等民生問題。他呼籲選民不僅支持市長候選人，也應支持人民黨市議員候選人，共同推動政策落實。選戰期間，柴瓦與查察曾在賽邁區AC市場巧遇，雙方互相握手致意，展現友善競爭氣氛，也成為當地媒體關注焦點。政治觀察人士指出，本次NIDA Poll結果顯示曼谷選民對政黨政治的依附程度正在下降。相較於國會選舉中的意識形態與全國政治議題，地方選舉更重視候選人能否實際改善交通壅塞、水患、空氣污染、公共運輸及都市生活品質等具體問題。由於曼谷不僅是泰國政治中心，也是全國經濟與人口最集中的城市，因此市長選舉歷來被視為全國政治風向球之一。此次民調反映獨立候選人獲得壓倒性支持，也顯示首都選民對務實治理與行政效率的期待高於政黨對立。隨著投票日逐漸接近，各陣營勢必持續加強基層動員與政策攻防，選情發展仍充滿變數。