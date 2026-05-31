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▲黃仁勳的女兒黃敏珊（左）這次也跟著爸爸來台，還在餐廳外發食物給圍觀粉絲。（圖／記者趙文彬攝）

輝達執行長黃仁勳不只是名好老闆，更是一位好爸爸。黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）4月底曾在首爾大學的演講中提到，自己因為爸爸的一句話，改變了大學的志願。。而黃仁勳這種支持兒女的教育理念，讓網友大讚：「亞洲家長都該學學」。黃敏珊在演講中坦言，由於父母雙方都是電機工程師出身，自己從小耳濡目染，高中畢業前理所當然地將電機工程視為唯一志願，甚至已經按部就班地完成了所有大學的申請流程。沒想到，就在人生面臨定案的最後一刻，爸爸黃仁勳卻敏銳地看穿了她內心的真實想法。黃仁勳沒有盲目支持女兒選讀看似前途似錦的熱門科系，反而溫馨點醒她：「」這句話，成為了黃敏珊人生的重大轉折點。她選擇相信父親的眼光與自己的直覺，毅然決然撤回了原本所有的電機系申請，重新遞交表格，最終成功進入全球頂尖的餐飲殿堂—美國廚藝學院（CIA）就讀。在多數亞洲家庭的傳統觀念中，放棄高薪的工程師未來去「做菜」，可能會被認為是走彎路，但黃仁勳卻認為女兒做自己喜歡的事情最重要，事實也證明他的建議沒有錯。黃敏珊從CIA畢業後，先在美國邁阿密、紐約等地方的熱門餐廳打工，接受正規廚師訓練，這培養了她的心智和對完美的極致追求。之後黃敏珊又因為對紅酒產生興趣，前往巴黎藍帶廚藝學院（Le Cordon Bleu）與法國學校深造，學會了做甜點和品酒，成為一名侍酒師，後來她又被奢侈品集團LVMH挖腳，擔任旗下香檳品牌的市場營銷經理。黃敏珊因此對經商感興趣，所以進到倫敦商學院（London Business School）攻讀MBA，，一步步在公司爬升，目前負責工業模擬軟體的產品行銷。黃敏珊認為，她的職涯在外人眼中看起來或許有些跳躍，但也正是因為這些工作，讓她更懂自己要什麼，，這是她從廚師、侍酒師、行銷經理這些崗位中學到的；只要保持這3大理念，她將來不管換到什麼工作，都能從容應對。而黃敏珊的這段訪談內容也在Threads上掀起台灣網友的討論，不少人大讚黃仁勳的教育理念非常開明，「亞洲家長都該學學」、「放手讓小孩去做自己真心喜歡的事」。但也有網友無情吐槽，「他女兒如果此路不通還有無限選擇，一般人可別以為可以輕易套用在自己身上」、「家裡有錢，多的是試錯機會」、「如果我很有錢，我也不會干涉小孩要念什麼科系」。