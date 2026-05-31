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國際金融市場持續受到中東局勢、能源供應風險及全球經濟不確定性影響之際，泰國國內黃金與燃油價格維持高檔震盪。根據泰國黃金商公會（Gold Traders Association）5月30日公布資料，國內黃金價格當天收盤上漲200泰銖，其中96.5%成色金飾售價升至每泰銖重量70,800泰銖，再度站上高位。市場人士指出，近期國際黃金價格持續受到避險買盤支撐。雖然全球主要央行仍關注通膨變化與利率政策走向，但中東衝突及地緣政治風險升高，使黃金作為避險資產的需求維持強勁。根據最新報價，96.5%黃金條買入價為69,800泰銖，賣出價為70,000泰銖；96.5%金飾買入價為68,401.92泰銖，賣出價則為70,800泰銖。以一般消費者常見購買規格計算，半銖金飾價格約9,550泰銖，1沙隆（四分之一泰銖）約18,300泰銖，半泰銖約35,800泰銖，1泰銖金飾則為70,800泰銖。分析認為，泰國金價近期維持在歷史相對高位，除了受到國際金價帶動外，也反映泰銖匯率波動及投資人避險需求增加。若國際地緣政治風險持續升高，短期內黃金價格仍可能維持高檔整理格局。另一方面，泰國能源價格則維持穩定。根據5月31日最新燃油價格資料，包括PTT、Bangchak、Shell、PT、Susco及Caltex等主要油商均未調整售價。在零售價格方面，市場主流柴油價格維持每公升40.70泰銖，B20生質柴油為35.20泰銖。汽油與酒精汽油（Gasohol）方面，95無鉛汽油價格約落在每公升52.49至53.41泰銖之間；Gasohol 95價格約42.90泰銖；Gasohol 91則約42.53泰銖；E20酒精汽油維持37.90泰銖；E85則為33.84泰銖。高階燃油產品價格仍明顯高於一般油品。例如PTT及Bangchak的Premium Diesel售價達58.25泰銖，Shell V-Power柴油與高性能汽油價格則接近每公升50泰銖。能源分析人士指出，雖然泰國國內油價近期未出現明顯波動，但國際原油市場仍受到中東局勢、俄烏戰爭後續影響以及全球供應鏈風險牽動。尤其印尼日前已宣布擴大能源安全機制，授權政府在緊急情況下直接進口原油及液化石油氣（LPG），顯示區域國家對能源供應穩定性的關注正持續升高。市場觀察人士認為，若國際油價未來因地緣政治因素再度上揚，泰國燃油價格仍有上調壓力；反之，若全球經濟放緩導致需求下降，則有助於抑制油價漲勢。整體而言，黃金與能源市場目前都反映出全球經濟與地緣政治環境的不確定性。黃金受惠於避險需求而維持強勢，燃油價格則在供應風險與需求前景之間尋求平衡。未來市場走勢仍將高度取決於國際局勢發展、主要央行政策方向，以及能源供應鏈是否出現新的變化。