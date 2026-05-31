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2026大選在即，政治評論員吳靜怡表示，根據《美麗島電子報》民調顯示，民眾黨支持度從今年1月12.1%，短短4個月內斷崖式下滑至5月的7.1%，相對流失超過4成認同者，創下2024大選後年度最低紀錄。青年、高學歷、中立選民原本被視為民眾黨「鐵票」與「擴張引擎」的群體，如今全部翻轉成反感主力，支持結構已經嚴重空心化，沒有了空氣票的幻術，在真槍實彈的地方選戰中，民眾黨提名的人選只會面臨被藍綠雙向夾殺、全面邊緣化的悲慘命運，「未戰先潰！」吳靜怡表示，年底地方大選在即，民眾黨最新支持度流失4成已探底，斷崖式下滑，未戰先潰，青年、高學歷、中立選民這些原本被視為民眾黨「鐵票」與「擴張引擎」的群體，如今全部翻轉成反感主力，支持結構已經嚴重空心化。吳靜怡說，根據美麗島電子報委託調查的政黨傾向追蹤分析，民眾黨支持度從2026年1月的12.1%，短短4個月內斷崖式下滑至5月的7.1%，相對流失超過4成認同者，創下2024大選後年度最低紀錄。吳靜怡說，民調中關於「立法院審查中央政府總預算」的態度，有46.3%的民眾理智地認為，應該「先通過沒爭議的民生預算，有爭議的朝野先溝通」但白營卻配合藍營全面杯葛，結果呢？那些主張「應馬上全面審查預算」的理性選民，對民眾黨的反感度飆破7成，​中間選民對民眾黨的反感度也來到42.0%，好感度只有24.4%，這證明了民眾黨自甘墮落成為「小藍」、失去政黨主體性時，中間選民和高學歷知識分子只會覺得被背叛，然後頭也不回地轉身離開，青年、高學歷等核心票倉全面倒戈時，民眾黨提名的基層候選人將在選區中面臨極大的民意逆風。吳靜怡也提到，新北市長整合民調，黃國昌在與李四川的對決中直接落敗，當民眾黨的政黨支持度縮水到只剩7.1%時，在談判桌上還有什麼籌碼？國民黨憑什麼要在地方大選讓利給你？民眾黨已經提早把自己的「籌碼」輸光了，被藍綠雙向夾殺、全面邊緣化的悲慘命運。吳靜怡說，前黨主席柯文哲深陷京華城等重大司法案件，直接摧毀民眾黨長期標榜的「清廉、新政治」道德高地。當「新政治」被貼上與傳統政黨無異、甚至更具爭議的標籤，中間選民與小草的認知失調達到臨界點，選擇迅速撤退。最後吳靜怡說，民眾黨支持度從2024高峰約20%逐步下滑，2025到2026年初已到10至12%，柯案只是加速器，選民向大黨靠攏，類似「西瓜效應」已經發生。沒有了空氣票的幻術，在真槍實彈的地方選戰中，民眾黨提名的人選只會面臨被藍綠雙向夾殺、全面邊緣化的悲慘命運。