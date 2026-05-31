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聖安東尼奧馬刺今（31）日在西區決賽殊死第七戰中，靠著奇兵前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）外線火力大爆發，第三節幫助馬刺擴大領先優勢，他全場狂飆6記三分球、豪取20分，正負值「16」全場最高，率隊以111：103踏碎衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，並挺進總冠軍賽。尚帕尼此役更寫下比肩金州勇士「浪花兄弟」的紀錄，成為歷史上「唯三」在搶七生死戰中，單場射進5記以上三分球的球員，尚帕尼賽後開心表示「沒想過我們會走這麼遠！」一戰定生死的西區王座終局之戰，除了馬刺主將維克多·文班亞馬（Victor Wembanyama）穩健發揮，灌進22分外，馬刺全場最關鍵的伏兵當屬尚帕尼（Julian Champagnie），他在季後賽最後幾戰絕對打出自身價值。尚帕尼今天燃燒小宇宙，作為先發出賽37分鐘，全場11投6中，其中在三分線竟10投6中，精準的冷箭打得雷霆防線措手不及，高效進帳20分、6籃板、1助攻及1抄截，正負值「16」全場最高，奪得MVP的文班亞馬以正負值「7」居馬刺全隊第二，尚帕尼無疑是黑衫軍在客場突圍的隱藏功臣。在馬刺上半場投球手感涼去的時間，尚帕尼站出來補進球，下半場更如他的三分秀主場，在第三節前半段，從8分29秒起，當時馬刺與雷霆戰成63：63平手，尚帕尼居然在短短三分鐘內連續飆進3記三分球，將比數擴大至73：65，扛起團隊命中率。雖在第四節尚帕尼的外線炮火稍微下降，不過他在馬刺比數99：91時，再度在外線射籃得分，幫助擴大領先優勢，率隊突破百分帶起全隊士氣。除了射手身份，尚帕尼也展現嚴密的防守，全場他卻僅2犯，乾淨俐落。對於馬刺真的走到季後賽的最終戰，尚帕尼表示，「我們在賽季前談論了季後賽，但沒想過我們會走這麼遠。WE NEVER KNEW WE WOULD TAKE IT THIS FAR.」表達喜悅與興奮。另外，根據大數據統計，尚帕尼今日的瘋狂外線表現，讓他正式比肩金州勇士傳奇「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson），成為NBA歷史上「唯三」能在分區決賽搶七生死戰中，單場射進5記以上三分球的球員，將自己的名字與兩位歷史級射手並列。隨著雷霆遭到淘汰，NBA也確定連續8個賽季誕生不同的總冠軍球隊。馬刺這支年輕禁衛軍則繼2014年後、睽違12年再度叩關總冠軍賽，準備與以逸待勞的東區霸主紐約尼克，兩隊將在台灣時間下月4日早上8點30分，重演1999年的經典冠軍對決。