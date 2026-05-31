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因左大腿拉傷而進入傷兵名單（IL）的洛杉磯道奇隊外野手赫南德茲（Teoscar Hernández，33歲），今日接受媒體採訪，他針對外界關心的傷勢進度進行說明，並透露了預計傷退重返戰線的時間點。赫南德茲是在28日對戰落磯隊的比賽中，於第1打席擊出游擊方向滾地球奔跑時傷及左大腿。他說明傷勢症狀時表示：「與其說是疼痛，不如說是感覺到非常強烈的緊繃感，在膝蓋後側附近、大腿後側。」當時他隨後中途退場，球團也於30日宣布將他放入傷兵名單。雖然這是他大腿第一次受傷，但在察覺異狀的當下立刻停止跑壘，事後證明是最正確的決定。赫南德茲透露，MRI（核磁共振）的檢查結果相當良好，預期能避開最糟糕的情況，若一切順利大概幾週內就能回歸。他也提到：「醫生告訴我，如果當時硬撐著繼續跑下去，傷勢可能會進一步惡化，甚至導致必須脫離戰線長達3到4個月。」對於接下來的規劃，赫南德茲採取審慎的復健態度。他表示：「目前就是靜養並進行簡單的治療。等炎症完全消退後，才會進入強化肌肉並恢復柔軟度的階段。」在手感正逐漸升溫之際遭遇這次意外，即便正處於養傷階段，他仍展現積極正向的心態。談到道奇隊在敲出全壘打後的球隊傳統撒瓜子慶祝，赫南德茲展現高度意願表示，自己會盡所能參與，並打算一直待在休息區裡陪伴隊友。由於接下來正好碰上球團為他舉辦的搖頭娃娃日（Bobblehead Day），他也笑著說：「如果可以的話當然希望是自己能上場比賽，但到時候我也會用這個公仔來和大家一起慶祝，在休息室炒熱球隊氣氛。」