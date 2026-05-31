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談判核心爭議：聚焦核原料處置與航道優勢

靜待德黑蘭回覆 美方強調「願意等條件」

美國與伊朗的協議仍陷僵局。據一名政府高層官員與另一名聽取過相關簡報的知情人士透露，美國總統川普（Donald Trump）29日在白宮戰情室會議上，針對美國談判代表與伊朗代表達成的協議提出進行多項修改要求。根據AXIOS報導，一名政府高層官員與另一名聽取過相關簡報的知情人士透露，川普29日在白宮戰情室召集核心幕僚會議時，要求針對美伊協議提出了幾項修改要求。兩名美國官員表示，川普其實渴望達成協議，並預計很快就能敲定，但他極力想要強化幾項對他至關重要的要點，特別是針對伊朗核原料的處置。川普的這項要求已引發雙方新一輪的拉鋸與磋商，可能還會持續數天。川普29日宣布將召集戰情室會議來討論該協議，當時他似乎暗示自己傾向於接受這項條款。然而，在會議結束後，川普態度轉為強硬，一名白宮官員向記者表示，川普「只會簽署一項對美國有利、符合其紅線，並確保伊朗永遠無法擁有核子武器的協議」。伊朗官員也向其國家媒體透露，他們同樣尚未批准最終文本；不過，本週早些時候曾有兩名美國官員宣稱，德黑蘭當局其實早就準備好簽字，一切只看川普的態度。據上述兩位消息來源指出，川普要求他的團隊修改草案中關於伊朗核武計畫的條款。在目前的草案版本中，該諒解備忘錄僅包含伊朗「承諾不追求核子武器」，除此之外並沒有更具體的讓步。草案規定，雙方將有60天時間，針對伊朗的核承諾以及美國的制裁緩解展開談判。而首要進入議程的議題，便是如何處置伊朗已濃縮的鈾庫存，以及限制其進一步的濃縮活動。不過政府高層官員透露，川普希望能修改這一部分的內容，明確寫出美國將「如何取得」伊朗現有的濃縮鈾，以及具體的移交時間表，不再給德黑蘭當局拖延的空間。此外，川普還希望修改關於重啟荷姆茲海峽的部分條款措辭，以確保美國在該重要原油航道的絕對戰略優勢。美國官員表示，團隊告知川普，大約需要三天時間才能等到伊朗方面的回覆。該名政府高層官員語帶嘲諷地說：「他們（伊朗官員）現在簡直是躲在洞穴裡，而且他們不用電子郵件。」在此之前，伊朗官方媒體曾宣稱伊朗早已準備好簽字，整個局勢「全看川普一人的態度」。但在川普退回草案之後，伊朗官方也隨即改口。政府高層官員表示：「協議一定會達成。至於什麼時候簽，還要再看看。我們願意等，好讓總統得到他所要求的。可能需要一週，可能更短，也可能更久。我們希望在下週初能有一些進展。」儘管伊朗國家媒體先前報導稱協議已接近達成但尚未定案，並宣稱伊朗將收回數百億美元遭凍結的資金。但對此白宮予以全盤否認。目前白宮並未回應置評請求。