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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台掀起熱潮，而隨著AI產業成為全球焦點，韓國演藝圈近日也出現與輝達有關的話題。韓國一代偶像蔡理娜近日透露，自己持有輝達股票長達7年，報酬率高達800％。而7年前輝達未調整拆股前的股價，換算現在的算法約落在20至30美元（約台幣630到945元）區間，如今已突破211美元（約台幣6647元）大關，驚人投資成果讓網友們羨慕哭。蔡理娜今年1月時，在綜藝節目《射門的她們》中分享近況，談到自己的新年願望。她表示，希望手上的股票能繼續上漲。當製作團隊笑著回應「不是已經漲很多了嗎」時，她先是露出笑容，隨後透露自己已經持有輝達股票7年。一句話立刻讓現場工作人員大吃一驚。製作團隊甚至在畫面上加上「剪片的時候羨慕到哭」字幕。蔡理娜接著公開自己的投資成績，表示目前報酬率已達800％，讓不少觀眾直呼難以置信。蔡理娜買進輝達股票的時間約在7年前，拆股前的股價換算現在的價值，大約在20到30美元（約台幣630到945元）區間。近年隨著生成式AI熱潮席捲全球，輝達憑藉AI晶片需求暴增，股價一路攀升，市值更數度登上全球企業龍頭寶座。蔡理娜受訪當下，輝達股價已來到184.94美元（約台幣5826元），與當年的買進價格相比大幅成長，短短4個月過去，如今更是已經突破211美元（約台幣6647元），漲勢相當驚人。現年48歲的蔡理娜是韓國第一代偶像代表人物之一，曾以混聲團體Roo’ra及女團Diva成員身分活躍於演藝圈，在韓國擁有相當高知名度。