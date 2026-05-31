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一、文班亞馬才22歲 已展現出如主宰力

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）在22歲的年紀，已經展現出令人窒息的統治力。（圖／路透／達志影像）

二、SGA拼盡全力 狂轟35分仍難破馬刺鐵壁

▲身為連續兩屆MVP得主，吉爾傑斯-亞歷山大（SGA）在這輪系列賽中打得極為掙扎，前六戰打完場均得分從例行賽的31.1分暴跌至24.3分。（圖／美聯社／達志影像）

三、霍姆格倫淪為文班亞馬專屬玩具

▲霍姆格倫（Chet Holmgren）全場僅出戰23分鐘，2投1中拿到可憐的4分4籃板，下半場更是0次出手，完全隱形。（圖／美聯社／達志影像）

四、雷霆今夏必有大地震 切特或成交易字母哥籌碼？

▲媒體人萊特（Nick Wright）更是拋出震撼彈，認為雷霆極可能將霍姆格倫作為主要籌碼，去推動交易「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）或戴維斯（Anthony Davis）的重磅方案。（圖／美聯社／達志影像）

五、三人組穩居未來核心 馬刺「新GDP」現身

▲文班亞馬、卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）成為NBA歷史上第二組在單季季後賽各自得分突破200分、且年齡皆在22歲或以下的年輕三人組。（圖／路透／達志影像）

六、搶七大戰的戰術博弈與細節很精彩

七、8年無球隊連莊 極致戰國時代來臨

2026年NBA西區決賽搶七生死戰落幕，聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）在客場以111：103擊敗奧克拉荷馬城雷霆（Oklahoma City Thunder），系列賽比分4：3血戰勝出，成功晉級總決賽迎戰紐約尼克（New York Knicks）。這場史詩級的搶七大戰不僅終結了雷霆的衛冕之路，更象徵著聯盟格局的劇烈重整，文班亞馬（Victor Wembanyama）徹底壓制霍姆格倫（Chet Holmgren），這將對雷霆造成巨大衝擊，他們很可能在今年季後進行重組。文班亞馬（Victor Wembanyama）在22歲的年紀，已經展現出令人窒息的統治力。賽前他與沙伊·吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）皆穿著全黑的「葬禮」服飾步入球場，展現出終結對手賽季的決心。全場比賽他出戰41分鐘，15投7中攻下22分7籃板，並毫無懸念地榮膺西區決賽MVP。名宿文斯·卡特（Vince Carter）在節目中一語道破他的進化，在G2-G4他確實出現一些半場進攻的問題，但隨著比賽進行，他進步神速，不再只依賴天賦，他開始有意識地落位禁區、壓縮防線，甚至完美掌握了轉換進攻的節奏。」這次個分區決賽打完，他成為繼歐尼爾（Shaquille O'Neal）與歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）之後，歷史上第三位能在分區決賽砍下至少175分並送出15次阻攻的球員。這種兼具現代球風與復古內線威懾力的表現，足以讓全聯盟感到恐懼。身為連續兩屆MVP得主，吉爾傑斯-亞歷山大（SGA）在這輪系列賽中打得極為掙扎，前六戰打完場均得分從例行賽的31.1分暴跌至24.3分。但在退無可退的搶七大戰中，他燃燒自我轟下35分，打出了系列賽最佳的個人表現。關鍵搶七，SGA戰勝了自己，放棄了對裁判哨音的依賴。正如名嘴麥葛雷迪（Tracy McGrady）也做出精彩分析，SGA在第二節改變了進攻策略，不再執著於運球尋找空間，而是採取接球直接面框出手的果斷打法。然而，馬刺的防守策略極其明確，他們利用尚帕尼（Julian Champagnie）的主防將SGA逼向實施深退防守的文班亞馬。即便SGA已經將個人能力發揮到極致，依然無法單騎救主。本場比賽對霍姆格倫（Chet Holmgren）而言無疑是一場災難。作為防守一陣與年度最佳防守球員票選第二名的球星，他全場僅出戰23分鐘，2投1中拿到可憐的4分4籃板，下半場更是0次出手，完全隱形。數據揭露了殘酷的真相：本賽季當霍姆格倫防守文班亞馬118個回合時，被對手狂砍54分，命中率高達51.2%；反觀文班亞馬防守霍姆格倫的112個回合中，後者僅得14分，命中率慘跌至27.8%。霍姆格倫在力量對抗上完全落於下風，頻頻被對手側翼擠開。最讓雷霆絕望的是，霍姆格倫5年2.3億美元的頂薪合約才剛剛生效，這位全明星長人似乎注定一生都要被文班亞馬無情壓制。雷霆本季交出的成績單極度失衡：輸給馬刺高達8場，而對陣其餘28支球隊總共只輸了14場。這引發了雷霆制服組的深刻反思，如果在傑倫·威廉姆斯（Jalen Williams）等主力缺陣的情況下，陣中的內線核心面對未來五年最大的假想敵時毫無招架之力，球隊該何去何從？記者瓊斯（Nate Jones）直言，這場失利將讓雷霆在休賽期迎來瘋狂的陣容重整。媒體人萊特（Nick Wright）更是拋出震撼彈，認為雷霆極可能將霍姆格倫作為主要籌碼，去推動交易「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）或戴維斯（Anthony Davis）的重磅方案。衛冕軍的倒下，預示著今夏將有一場腥風血雨的軍備競賽。馬刺不僅贏在當下，更贏在未來。文班亞馬、卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）成為NBA歷史上第二組在單季季後賽各自得分突破200分、且年齡皆在22歲或以下的年輕三人組，上一組達成此成就的是2011年雷霆的凱文·杜蘭特（Kevin Durant）、拉塞爾·威斯布魯克（Russell Westbrook）與詹姆斯·哈登（James Harden）。在搶七大戰的最後時刻，身背4次犯規的卡斯特投進關鍵中距離跳投穩住陣腳，展現出超越年齡的大將之風。這支年輕的隊伍已經具備了當年GDP組合的默契與韌性，一個統治聯盟的新王朝正悄然成型。除了球星發揮，雙方教練團的鬥智同樣精彩。雷霆主帥馬克·戴格諾特（Mark Daigneault）開局不久便撤下哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）與卡魯索（Alex Caruso），擺出由霍姆格倫與傑林·威廉姆斯（Jalen Williams）領軍的5-Out陣容。此舉旨在用三分威脅將文班亞馬調離禁區，為球隊創造突破與衝搶進攻籃板的空間，並在第二節成功打出成效。無名英雄的穩定輸出：福克斯（De'Aaron Fox）雖然僅繳出15分4助攻，但他在場上精準的決策與節奏控制，是馬刺降低失誤率的定海神針。朱利安·尚帕尼更是成為奇兵，三分球10投6中狂砍20分。當來我們也不能忘記那神來之筆的關鍵封阻： 盧克·柯奈特（Luke Kornet）在第四節短暫頂替文班亞馬不到一分鐘的時間裡，成功封阻了哈騰斯坦的快攻，成為撲滅雷霆反撲氣焰的關鍵防守節點。隨著雷霆衛冕失敗，NBA迎來了一項驚人紀錄：如果馬刺能在總決賽奪冠，這將是聯盟連續8個賽季誕生8支不同的冠軍球隊。同時，馬刺也成為過去7年中第7支代表西區殺入總決賽的隊伍。這一切都在宣告：NBA已經徹底告別了一支獨秀的年代。在極度講究對位與戰術針對性的季後賽舞台上，任何陣容上的微小短板都會被無限放大。這是一個天賦爆棚、競爭殘酷的戰國時代，而年輕的馬刺，正準備在這個亂世中建立屬於他們的統治。