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演藝圈長青樹黃西田總是帶給觀眾無數歡樂，日前他和胡瓜錄製節目YT《下面一位》時，罕見談論人生中黑暗的過去，他自爆早期因為投資錄影帶公司與拍電影遭到詐騙，一口氣背負了高達5千萬的恐怖巨債，甚至一度被地下錢莊與黑道直接押走談判，情節堪比黑幫電影，後來他靠著狂接秀場演出，也在影視大亨楊登魁介紹下有穩定的拍攝錄影帶機會，花了8年時間才還完債務。黃西田在訪談中表示，他民國37年出生在高雄阿蓮的困苦農村，從小就窮過來的他，16歲出來唱歌比賽就是為了想賺錢。後來在演藝圈好不容易累積了財富，便頂下錄影帶公司當起老闆。當時事業版圖越做越大，他甚至大手筆投資拍攝電影《忍者》。沒想到，看似美好的投資背後卻是一場騙局。當時合作的美國合夥人完成第一部片後，對方把片拿到美國發行後沒再回台灣，等於是出資的是黃西田，但獲利的是別人，合約一夕之間變成廢紙，讓黃西田當場慘賠5千萬。黃西田表示，「那個時候負債5000萬，真的有跟地下錢莊借錢，還被壓去談事情，那段時間真的花了8年在還這個債。」黃西田表示，當時他是以挖東牆補西牆的方式還債，「歌廳每天在唱，比如說一天3萬塊，地下錢莊每借我200萬，我一天酬勞就只剩1萬五，然後我這裡又沒錢了怎麼辦？只能再借。」在走投無路之際，黃西田特別感謝他生命中的大貴人、已故影視大亨楊登魁。當時楊登魁伸出援手，力邀他去錄製錄影帶，才讓他有了穩定的收入來源可以加速還債。胡瓜表示，「這也是為什麼黃西田大哥在後來的20幾年裡，不論大小工作都拼命去接，而且我和他工作也很有感，他永遠是最早到、最晚離開、排練最準時的那一位。失敗可說是我們的良藥。」