效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今（31）日迎接本季第5次先發，在兩聯盟交流賽交手中央聯盟第5名廣島東洋鯉魚隊，對決近期2連勝的23歲投手岡本駿，力拚本季個人第2勝。《NOWnews》整理5月31日，徐若熙日職一軍先發對決廣島隊隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。

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🟡本文重點摘要

📍日職洋聯戰績表

📍5/31徐若熙日職先發賽程

📍徐若熙近期表現

📍徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？

📍廣島隊強嗎？目前為央聯B段班

📍5/31徐若熙發對手是誰？岡本駿介紹

📍5/31徐若熙日職先發轉播連結

日職洋聯戰績表（截至5月31日賽前）

球隊 比賽 勝率 勝差
埼玉西武獅 53 31 20 2 .608 -
歐力士猛牛 51 29 22 0 .569 2
福岡軟銀鷹 50 27 23 0 .540 3.5
北海道日本火腿鬥士 54 26 28 0 .481 6.5
千葉羅德海洋 51 24 27 0 .471 7
東北樂天金鷲 51 19 31 1 .380 11.5
日職央聯戰績表（截至5月31日賽前）

球隊 比賽 勝率 勝差
阪神虎 51 30 20 1 .600 -
養樂多燕子 51 30 20 1 .600 0
讀賣巨人 51 27 24 0 .529 3.5
橫濱DeNA 51 22 27 2 .449 7.5
廣島東洋鯉魚 49 18 29 2 .383 10.5
中日龍 51 19 31 1 .380 11
5/31徐若熙日職先發賽程

對戰組合：廣島東洋鯉魚@福岡軟銀鷹

比賽場地：福岡巨蛋

比賽時間：12：00（台灣時間）

先發投手：岡本駿（廣島東洋鯉魚 3-2，2.38）VS徐若熙（福岡軟銀鷹 1-3，7.23）

▲福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今日交手廣島東洋鯉魚隊岡本駿。（圖／截取自日職官網）
▲福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今日交手廣島東洋鯉魚隊岡本駿。（圖／截取自日職官網）
徐若熙近期表現

徐若熙5月4日對戰西武獅隊僅投4局，被敲出14安、失7分，防禦率飆漲至7.23，隔日下二軍調整。在二軍這段期間，徐若熙出賽2場，5月15日先發對戰歐力士猛牛二軍，主投5局失2分，5月22日先發對廣島隊二軍，僅用87球完投完封9局，被敲出2安，送出10K，演出一場完封勝。

徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？

據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用4種球種，速球均速150.5公里（使用率51.5%、揮空率6.5%），變速球均速134.3公里（使用率22.9%、揮空率20%），曲球均速124.8公里（使用率13.1%、揮空率4.7%），滑球均速139.1公里，（使用率12.5%、揮空率4.9%）。

廣島隊強嗎？目前為央聯B段班

廣島隊目前18勝29敗戰績排在央聯第5，落後龍頭阪神虎隊10.5場勝差，攻擊端團隊敲出29轟排在第5，打擊率2成14在央聯墊底，31次盜壘排名第4，整體數據都是B段班的成績。

▲廣島東洋鯉魚隊23歲投手岡本駿今日交手徐若熙，本季出賽8場拿下3勝2敗，近期連2場出賽都奪下勝投。（圖／取自廣島東洋鯉魚官方IG）
▲廣島東洋鯉魚隊23歲投手岡本駿今日交手徐若熙，本季出賽8場拿下3勝2敗，近期連2場出賽都奪下勝投。（圖／取自廣島東洋鯉魚官方IG）
5/31徐若熙發對手是誰？岡本駿介紹

徐若熙此役正面對決的是廣島隊年輕投手岡本駿。23歲的岡本出身德島縣，畢業於甲南大學，2024年選秀第3輪加入廣島隊，去年一軍後援出賽41場，共投40.2局失13分，防禦率2.88。

本季岡本轉為先發角色，出賽8場，拿下3勝2敗，防禦率2.38，近2場先發分別交手阪神隊、中日龍隊，繳出6.1局無失分與5局失3分的投球內容，最後都拿下勝利，目前個人處於2連勝的狀態。

據《Sportsnavi》分析，岡本共有6球種，除了速球與二縫線外，還搭配卡特球、滑球、變速球以及曲球，其中速球與二縫線合計佔比60%，均速約147公里，卡特球18.7%（均速138公里）、滑球13.8%（均速128公里）。

5/31徐若熙日職先發轉播連結

隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。

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MOD：DAZN 3台（211頻道）

線上串流：DAZN（付費）MyVideo（付費）

▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）
▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...