效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙，今（31）日迎接本季第5次先發，在兩聯盟交流賽交手中央聯盟第5名廣島東洋鯉魚隊，對決近期2連勝的23歲投手岡本駿，力拚本季個人第2勝。《NOWnews》整理5月31日，徐若熙日職一軍先發對決廣島隊隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。
🟡本文重點摘要
📍日職洋聯戰績表
📍5/31徐若熙日職先發賽程
📍徐若熙近期表現
📍徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？
📍廣島隊強嗎？目前為央聯B段班
📍5/31徐若熙發對手是誰？岡本駿介紹
📍5/31徐若熙日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至5月31日賽前）
⚾日職央聯戰績表（截至5月31日賽前）
⚾5/31徐若熙日職先發賽程
對戰組合：廣島東洋鯉魚@福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡巨蛋
比賽時間：12：00（台灣時間）
先發投手：岡本駿（廣島東洋鯉魚 3-2，2.38）VS徐若熙（福岡軟銀鷹 1-3，7.23）
⚾徐若熙近期表現
徐若熙5月4日對戰西武獅隊僅投4局，被敲出14安、失7分，防禦率飆漲至7.23，隔日下二軍調整。在二軍這段期間，徐若熙出賽2場，5月15日先發對戰歐力士猛牛二軍，主投5局失2分，5月22日先發對廣島隊二軍，僅用87球完投完封9局，被敲出2安，送出10K，演出一場完封勝。
⚾徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？
據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用4種球種，速球均速150.5公里（使用率51.5%、揮空率6.5%），變速球均速134.3公里（使用率22.9%、揮空率20%），曲球均速124.8公里（使用率13.1%、揮空率4.7%），滑球均速139.1公里，（使用率12.5%、揮空率4.9%）。
⚾廣島隊強嗎？目前為央聯B段班
廣島隊目前18勝29敗戰績排在央聯第5，落後龍頭阪神虎隊10.5場勝差，攻擊端團隊敲出29轟排在第5，打擊率2成14在央聯墊底，31次盜壘排名第4，整體數據都是B段班的成績。
⚾5/31徐若熙發對手是誰？岡本駿介紹
徐若熙此役正面對決的是廣島隊年輕投手岡本駿。23歲的岡本出身德島縣，畢業於甲南大學，2024年選秀第3輪加入廣島隊，去年一軍後援出賽41場，共投40.2局失13分，防禦率2.88。
本季岡本轉為先發角色，出賽8場，拿下3勝2敗，防禦率2.38，近2場先發分別交手阪神隊、中日龍隊，繳出6.1局無失分與5局失3分的投球內容，最後都拿下勝利，目前個人處於2連勝的狀態。
據《Sportsnavi》分析，岡本共有6球種，除了速球與二縫線外，還搭配卡特球、滑球、變速球以及曲球，其中速球與二縫線合計佔比60%，均速約147公里，卡特球18.7%（均速138公里）、滑球13.8%（均速128公里）。
⚾5/31徐若熙日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 1台（73台）
MOD：DAZN 3台（211頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）
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📍日職洋聯戰績表
📍5/31徐若熙日職先發賽程
📍徐若熙近期表現
📍徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？
📍廣島隊強嗎？目前為央聯B段班
📍5/31徐若熙發對手是誰？岡本駿介紹
📍5/31徐若熙日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至5月31日賽前）
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|埼玉西武獅
|53
|31
|20
|2
|.608
|-
|歐力士猛牛
|51
|29
|22
|0
|.569
|2
|福岡軟銀鷹
|50
|27
|23
|0
|.540
|3.5
|北海道日本火腿鬥士
|54
|26
|28
|0
|.481
|6.5
|千葉羅德海洋
|51
|24
|27
|0
|.471
|7
|東北樂天金鷲
|51
|19
|31
|1
|.380
|11.5
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|阪神虎
|51
|30
|20
|1
|.600
|-
|養樂多燕子
|51
|30
|20
|1
|.600
|0
|讀賣巨人
|51
|27
|24
|0
|.529
|3.5
|橫濱DeNA
|51
|22
|27
|2
|.449
|7.5
|廣島東洋鯉魚
|49
|18
|29
|2
|.383
|10.5
|中日龍
|51
|19
|31
|1
|.380
|11
對戰組合：廣島東洋鯉魚@福岡軟銀鷹
比賽場地：福岡巨蛋
比賽時間：12：00（台灣時間）
先發投手：岡本駿（廣島東洋鯉魚 3-2，2.38）VS徐若熙（福岡軟銀鷹 1-3，7.23）
徐若熙5月4日對戰西武獅隊僅投4局，被敲出14安、失7分，防禦率飆漲至7.23，隔日下二軍調整。在二軍這段期間，徐若熙出賽2場，5月15日先發對戰歐力士猛牛二軍，主投5局失2分，5月22日先發對廣島隊二軍，僅用87球完投完封9局，被敲出2安，送出10K，演出一場完封勝。
⚾徐若熙球速條件如何？有哪些主力球種？
據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用4種球種，速球均速150.5公里（使用率51.5%、揮空率6.5%），變速球均速134.3公里（使用率22.9%、揮空率20%），曲球均速124.8公里（使用率13.1%、揮空率4.7%），滑球均速139.1公里，（使用率12.5%、揮空率4.9%）。
⚾廣島隊強嗎？目前為央聯B段班
廣島隊目前18勝29敗戰績排在央聯第5，落後龍頭阪神虎隊10.5場勝差，攻擊端團隊敲出29轟排在第5，打擊率2成14在央聯墊底，31次盜壘排名第4，整體數據都是B段班的成績。
徐若熙此役正面對決的是廣島隊年輕投手岡本駿。23歲的岡本出身德島縣，畢業於甲南大學，2024年選秀第3輪加入廣島隊，去年一軍後援出賽41場，共投40.2局失13分，防禦率2.88。
本季岡本轉為先發角色，出賽8場，拿下3勝2敗，防禦率2.38，近2場先發分別交手阪神隊、中日龍隊，繳出6.1局無失分與5局失3分的投球內容，最後都拿下勝利，目前個人處於2連勝的狀態。
據《Sportsnavi》分析，岡本共有6球種，除了速球與二縫線外，還搭配卡特球、滑球、變速球以及曲球，其中速球與二縫線合計佔比60%，均速約147公里，卡特球18.7%（均速138公里）、滑球13.8%（均速128公里）。
⚾5/31徐若熙日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
有線電視：DAZN 1台（73台）
MOD：DAZN 3台（211頻道）
線上串流：DAZN（付費）、MyVideo（付費）