聖安東尼奧馬刺隊在NBA西區冠軍賽第七戰中，以總比分4：3擊敗衛冕冠軍雷霆隊，睽違12年再度挺進NBA總冠軍賽。許多球迷歡慶之際，也有人好奇為什麼這支隊伍會叫「馬刺」？馬刺（Spurs）代表牛仔靴後跟的刺輪，用以激勵馬匹加速前進，象徵德州牛仔的精神，而這個隊名的由來，竟然是地方報紙舉辦的徵名比賽，被選中的是一名公務員Val Montalvo，當時球團還頒發感謝狀給他，並獲得球季開幕戰的門票。
馬刺隊名稱由來 報紙舉辦徵名比賽
美國知名體育高官傑克·安克森（Jack Ankerson）在1970年代接手一支改名重組，落腳聖安東尼奧的新球隊，為了替球隊取名，他在當地報紙舉辦徵名大賽，其中「馬刺」讓他眼睛為之一亮，英文字母U還可以用馬刺的圖案代替，無論是精神上還是設計上，都很符合他對這支球隊的想像。
只是有非常多人的投稿都是「馬刺」，很難去選出誰是冠軍，最後他們將這些寫有「馬刺」的紙條，放進一個大帽子裡，用抽籤的方式選出中選者，被抽中的是當地一名製作立體浮雕地圖的工程師Val Montalvo。
回推當時，Val Montalvo差不多37歲，和妻子育有3個小孩，出身自非常平凡的家庭，Val Montalvo的兒子曾在美國電視台「KENS 5」中聊起父親替球隊取名的過程，他依舊記得，安克森寫了一封感謝函給父親，感謝他協助聖安東尼的職業籃球隊取名字，並送上馬刺隊在HemisFair主場球館的季票，那時候只要寫完作業，父親就會帶著他們去看比賽，而Val Montalvo在70歲時過世，兒子依舊留著當年馬刺隊寫給父親的感謝狀。
如今的馬刺隊具備堅強實力，許多知名演藝人員也都是他們的死忠球迷，像是席琳娜·戈梅茲、山繆·傑克森、丹尼·特瑞歐等等，女神卡卡更在12年前馬刺隊拿下NBA總冠軍時，有機會拿到他們的冠軍獎盃，在IG發文開心喊，「馬刺隊和NBA對我太好了！他們甚至讓我摸了他們的總冠軍獎盃」。不少球迷也期待馬刺隊能再創巔峰。
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美國知名體育高官傑克·安克森（Jack Ankerson）在1970年代接手一支改名重組，落腳聖安東尼奧的新球隊，為了替球隊取名，他在當地報紙舉辦徵名大賽，其中「馬刺」讓他眼睛為之一亮，英文字母U還可以用馬刺的圖案代替，無論是精神上還是設計上，都很符合他對這支球隊的想像。
只是有非常多人的投稿都是「馬刺」，很難去選出誰是冠軍，最後他們將這些寫有「馬刺」的紙條，放進一個大帽子裡，用抽籤的方式選出中選者，被抽中的是當地一名製作立體浮雕地圖的工程師Val Montalvo。
回推當時，Val Montalvo差不多37歲，和妻子育有3個小孩，出身自非常平凡的家庭，Val Montalvo的兒子曾在美國電視台「KENS 5」中聊起父親替球隊取名的過程，他依舊記得，安克森寫了一封感謝函給父親，感謝他協助聖安東尼的職業籃球隊取名字，並送上馬刺隊在HemisFair主場球館的季票，那時候只要寫完作業，父親就會帶著他們去看比賽，而Val Montalvo在70歲時過世，兒子依舊留著當年馬刺隊寫給父親的感謝狀。