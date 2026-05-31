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▲資深氣象主播李富城畢業，表示收穫很多，是一段很了不起的學習經驗。（圖╱取自李富城臉書）

世新大學114學年度畢業典禮分三天共10場次進行，首日（5月30日）晚間舉辦的碩博班畢典場次星光熠熠，包括以超凍齡神顏、仍如少女而備受熱議的影歌雙棲女星孫淑媚，以及9旬高齡攻讀碩士的資深氣象主播李富城都以畢業生身分出席，成為整場典禮中的焦點。就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩士在職專班的孫淑媚表示，當初會選擇世新大學，起初是因為朋友想來念，她自己也有興趣，先以旁聽方式接觸課程，聽完之後決定正式報名。她提到，自己一直很喜歡上課，無論是過去的遊學經驗，或學習日本甜點等課程，都讓她對當學生有一種上癮的感覺。不過真正投入研究所後，她也笑說才發現課程「高難度」。儘管如此，這段求學歷程也讓她重新整理自己，因為過去許多事情多半靠經驗、靠感覺處理，進入世新後才慢慢理解，原來演藝圈與傳播相關的許多現象，其實都可以透過學術理論進一步分析與系統化。對於世新大學帶給演藝工作的幫助，孫淑媚認為，最大的改變是讓她開始用不同角度看待自己的工作。她說，以前自己比較像是單純站在台前表演的人，後來慢慢理解，一場演唱會、一個藝人品牌，甚至一個社群現象，背後其實都牽涉到傳播、行銷以及觀眾心理等面向。有時候上完課，她甚至會突然有種恍然大悟的感覺，笑說「原來我以前做的事情，叫這個名字」。這次順利完成學業，她也坦言，心情很感動。一邊工作一邊念書真的不容易，有時收工後還得繼續寫作業，近期更常常是半夜寫論文，因此這次獲獎對她而言，比較像是一種努力之後得到的成果。她也感謝老師與同學一路以來的照顧，並向世新大學表達謝意。孫淑媚也在個人社群平台分享畢業心情，直言論文寫得很辛苦，但很開心已完成口試，雖然後續還有不少內容要修改。她也提到，曾有老師對她說過，「論文寫得爛沒有關係，重點要是自己寫的。」她則幽默回應，自己很確定有達到老師說的這兩個標準。貼文最後，她向老師與同學道謝，也開心寫下，「恭喜孫同學畢業了！」典禮儀式上，孫淑媚亦以領證代表、傑出表現獎得主多次上台接受表揚。另一位從入學世新傳管系碩士在職專班以來，就深受大眾關注的資深氣象主播李富城也分享畢業心情。他表示，以自己這個年紀重返校園學習，首先要具備幾個基本條件，包括聽力與視力都要能跟上課堂需求，因為上課時若聽不清楚、看不見教材，學習就會比較吃力。在具備這些條件後，只要有意願，就很適合再回到校園進修。他也提到，現在的入學方式與過去不同，不一定要經過筆試，讓想繼續學習的人更有機會投入。李富城直言，退休後不是只能把時間放在旅遊或休閒娛樂，學習反而是一個很好的選擇。對他而言，持續用腦能讓記憶力維持在較好的狀態，也有助於延緩退化。自己曾感覺記憶力有些變化，因此選擇透過學習讓大腦持續運作，這對身心都很重要。他也認為，不應因年紀增長就否定自己的學習能力，年長者同樣可以學會年輕人會的事。談到這段求學過程，李富城說，雖然中間確實有困難，但收穫很多，是一段很了不起的學習經驗。他提到，自己總共修了33個學分，從中學到如何研究、如何學習，以及如何吸收新知，連每位老師的名字都還記得，對這段歷程印象很深。