我是廣告 請繼續往下閱讀

西堤牛排《玩具總動員5》聯名！套餐、周邊商品、壽星生日優惠

▲「牛仔香酥海鮮拼盤」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「西堤牛仔很忙雙人套餐」可選義式丁骨豬排主餐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「墨西哥辣味炙烤牛排」新品嚐鮮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「開心果水果雙層蛋糕」風味濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）

西堤牛排最新壽星生日優惠！

▲西堤牛排聯名《玩具總動員5》周邊商品好可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

▲壽星生日優惠送《玩具總動員5》專屬限量相片卡、生日帽和限定慶生蛋糕。（圖／記者蕭涵云攝）

▲隱藏周邊還有《玩具總動員5》圍兜兜。（圖／記者蕭涵云攝）

vacanza飾品《玩具總動員》主題店！三眼怪、反派阿薛也現身

▲「巴斯光年純鋼項鍊」1980元，6月12日到貨。（圖／vacanza提供）

▲vacanza同步推出《玩具總動員》多款周邊商品。（圖／vacanza提供）

▲「翠絲純鋼戒指」850元、「紅心馬蹄鐵純鋼戒指」980元、「胡迪純鋼垂掛耳環」1080元、「火腿純鋼Y字鍊」1780元。（圖／vacanza提供）

▲《玩具總動員》角色祈願手鍊1580元，「純鋼養耳棒組」880元。（圖／vacanza提供）

▲「胡迪＆翠絲純鋼皮繩項鍊」880元。（圖／vacanza提供）

▲「vacanza Lab.假期中山實驗店」有如走進電影中的ANDY房間場景。（圖／vacanza提供）

▲「西門假期飾品貿易公司」遊戲裝置「玩具車」空間。（圖／vacanza提供）

王品集團西堤牛排變可愛了！搶攻暑假商機，聯名迪士尼皮克斯最新動畫電影《玩具總動員5》，穿上胡迪、翠絲、巴斯光年造型圍兜開吃「牛仔很忙雙人餐」送角色插卡，壽星慶生還可享相片卡、生日帽和限定慶生蛋糕等專屬生日優惠，全新絨毛收納折疊提袋、皮革收納組等周邊商品一覽。vacanza飾品《玩具總動員》主題店也開逛，三眼怪、反派阿薛都來報到。暑假前迎接迪士尼皮克斯最新動畫電影《玩具總動員5》台灣上映，王品集團旗下西堤牛排，「TASTy STORY:西堤牛仔總動員」聯名活動，首度將經典角色與故事元素延伸至餐飲呈現與菜色設計，強化相聚溫度的用餐體驗。期間限定「牛仔很忙雙人餐」，以全新故事的中西部冒險意象為靈感，主打冒險牛仔風格的「墨西哥辣味炙燒牛排」，還有原塊牛排、BBQ醬烤半雞及義式丁骨豬排可選，搭配「牛仔香酥海鮮拼盤」、「開心果水果雙層蛋糕」；尤其經典主角還化身插卡及造型圍兜，陪大家用餐。（另加10%服務費）；6月15日起，凡內用消費，加碼享周邊商品加購優惠，（數量有限，售完為止；每筆訂單限購買每品項各乙份）。台灣飾品品牌vacanza也推出《玩具總動員》系列主題新品，以「Keep it Playful！」為核心概念，把大家童年記憶最熟悉的溫暖夥伴，化作日常可佩戴的療癒飾品陪伴在身邊，實踐玩總世界觀「You've got a friend in me」。充滿想像力的創意解構成為這次的設計亮點，「巴斯光年純鋼項鍊」可將巴斯光年與玩具盒拆開佩戴、「胡迪純鋼垂掛耳環」吊飾可自由替換、「胡迪&火腿純鋼開口戒」雙腳可靈活擺動，充滿趣味。以牛仔徽章為靈感打造的「胡迪&翠絲純鋼皮繩項鍊」，一條多戴適合各種玩出造型。並同步推出髮飾、娃娃鑰匙圈、飾品收納盒等多款周邊商品。vacanza以職人手工編織蠟繩打造的經典「祈願系列」，打造胡迪、翠絲、三眼怪等8款角色手鍊，不吸水、不易褪色，適合日常長時間佩戴好方便；採用316L醫療鋼材質的養耳棒系列，則推出叉奇、熊抱哥、抱抱龍等5款設計、每款包含3種圖案，讓人愛不釋手；特別推薦少見反派「阿薛純鋼Y字鍊」巧妙融入經典骷髏頭元素，還搭配可愛又詭譎感的「蜘蛛寶寶（Baby Face）」，從項鍊延伸到戒指都有。vacanza官網同步推出獨家限量150份「三眼怪禮盒」方便收藏。凡消費《玩具總動員》系列商品滿2000元，即日起至6月9日，贈送「迷你沙夾兩入組」乙組；6月10日至7月7日，贈送「叉奇鑰匙圈」。官網會員專屬驚喜禮遇，VIP與VVIP凡購買《玩具總動員》系列商品，可加碼參與電影票抽獎活動。即日起，凡於10家指定門市購買《玩具總動員》系列商品，贈送「玩具總動員5限量電影海報」款式隨機贈送（總計500張，送完為止），中山耳夾專門所、台茂、crush!、台中Lalaport、新光三越台中中港店、板橋大遠百、新竹巨城、漢神巨蛋、南港Lalaport、新店誠品。vacanza還精選三間人氣門市變身主題店等級，分別打造為三大互動遊樂空間，「vacanza Lab.假期中山實驗店」重現電影經典的ANDY房間場景、「西門假期飾品貿易公司」、設置「玩具車」遊戲裝置空間；沿著「京站 vacanza park」地面腳印前進，發現店內角落的角色驚喜與趣味彩蛋，快到現場體驗吧。