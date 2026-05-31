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2026年NBA西區決賽迎來史詩級搶七大戰，聖安東尼奧馬刺最終在擊敗衛冕軍奧克拉荷馬城雷霆，以4：3淘汰對手，將與紐約尼克（New York Knicks）會師總決賽。馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）全場繳出22分7籃板2助攻1搶斷1封蓋的亮眼成績，比賽結束哨響時，這位年僅22歲的天才球星在場上情緒失控、流下男兒淚。這一幕隨即引起討論，雖然有人認為他在還沒奪冠時嶄露此種情緒不妥，但也美媒直言文班亞馬是籃球運動最美好的部分。面對外界的質疑，文班亞馬展現出與年齡不符的成熟與霸氣，在賽後受訪時直言回應：「就我個人而言，我不想隱藏自己的情感，也拒絕承擔這種隱藏情感的負擔。」他坦言，童年夢想即將成真的那一刻，那種強烈的感覺讓他無法控制，「你投入的所有時間和努力，都是為了這種情緒。我太想贏了，感覺就像我的生命都取決於它。」談到闖進總決賽的心境，這位新科西區決賽MVP感性表示：「我的人生太美好了。能和這群我非常深愛的隊友們一起經歷這些，這太棒了。贏得歐布萊恩金盃（Larry O'Brien Trophy）是我兒時的夢想，現在這是一生一次的機會，這幾乎就像是我人生的意義。」在談及奪勝後的下一步時，文班亞馬提到了一位重要的導師——馬刺傳奇總教練格雷格·波波維奇（Gregg Popovich）。他簡短而堅定地表示：「我需要給他打電話，我需要見他，我需要和他談談。」馬刺本場賽事展現了極高的競爭力，不僅文班亞馬表現穩定，全隊展現出的團結與決心更讓球評們讚嘆。知名媒體人伊斯納沙里（Farbod Esnaashari）在社媒盛讚：「老實說，文班亞馬代表了籃球中所有美好的東西。他不抱怨、不會假摔，在球場上會將比賽視為個人恩怨，也不隱藏自己的情緒。我想我已經完全支持他了。」馬刺與尼克的總決賽首戰，將於下週四正式開打。這將是馬刺自2014年以來首度重返總決賽舞台，而文班亞馬能否延續其恐怖的統治力，幫助馬刺在這場年輕王朝的爭奪戰中再次登頂，已成為全球球迷關注的焦點。對於未來的挑戰，文班亞馬霸氣預告：「我們還想再贏四場，我們還沒完成任務。」