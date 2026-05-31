人氣動漫《怪獸8號》公開最新原創短篇動畫《鳴海的平日》主視覺圖與製作陣容，並宣布作品將於2026年秋季開播。這次主角聚焦人氣角色「鳴海弦」，他擁有壓倒性的力量，卻同時具備傲慢又散漫的個性，不只經常缺席會議、逃避工作，私底下更沉迷網路遊戲與宅文化，而《鳴海的平日》正是描寫這位「最強男人」不平靜的日常生活。
「最強人類」鳴海弦 私下是重度阿宅
這次短篇動畫主角「鳴海弦」，是日本防衛隊第1部隊隊長，同時也是《怪獸8號》中的高人氣角色，被譽為「最強戰鬥員／最強人類」。他所使用的「識別怪獸兵器1號」，是以「怪獸1號」製成的特殊武器，擁有恐怖的戰鬥輔助能力。透過與大腦及神經同步連接，鳴海弦能高速讀取敵人的肌肉動作與生物反應，提前預判下一步攻擊方向，讓不少粉絲形容根本是「預知未來等級」的「最強視力」。
和戰場上的超強形象完全不同，鳴海弦私底下則是一個重度阿宅，不只沉迷打電動、愛網購、喜歡模型與宅文化，房間更是亂到誇張。原作中就曾多次出現他熬夜打遊戲、亂花錢買宅物，甚至窮到跟隊員借錢的描寫。
這次公開《鳴海的平日》主視覺，把這個設定徹底放大。畫面中，鳴海弦穿著印有「金欠（缺錢）」字樣的T恤，整個人癱坐在堆滿「YAMAZON」紙箱、垃圾袋與空寶特瓶的房間裡打電動，完全聯想不到「最強隊長」的帥氣模樣。
「YAMAZON」明顯是在惡搞網購平台Amazon，讓不少粉絲笑稱「根本把薪水都課進宅興趣裡了」、「最強的人也逃不過網購」、「房間真實到不行」。
官方同步公開本作製作團隊，《鳴海的平日》將繼續由Production I.G 操刀，導演為宮繁之，角色設計與總作畫監督由西尾鐵也負責，鳴海弦也確定繼續由人氣聲優內山昂輝配音。至於粉絲同樣關注的《怪獸8號 完結篇》，目前官方則尚未公開更多新消息。
《怪獸8號》是漫畫家松本直也自2020年開始連載的熱血漫畫作品，故事背景設定在人類長年遭受巨大怪獸威脅的世界，日本成立專門對抗怪獸的「防衛隊」。主角日比野卡夫卡原本只是怪獸清潔員，卻意外獲得變身成「怪獸8號」的能力，從此捲入人類與怪獸之間的戰鬥。作品推出後迅速爆紅，不僅創下少年Jump+超高速閱覽紀錄，也被許多動漫迷視為近年代表性的王道熱血作品之一。
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這次短篇動畫主角「鳴海弦」，是日本防衛隊第1部隊隊長，同時也是《怪獸8號》中的高人氣角色，被譽為「最強戰鬥員／最強人類」。他所使用的「識別怪獸兵器1號」，是以「怪獸1號」製成的特殊武器，擁有恐怖的戰鬥輔助能力。透過與大腦及神經同步連接，鳴海弦能高速讀取敵人的肌肉動作與生物反應，提前預判下一步攻擊方向，讓不少粉絲形容根本是「預知未來等級」的「最強視力」。
和戰場上的超強形象完全不同，鳴海弦私底下則是一個重度阿宅，不只沉迷打電動、愛網購、喜歡模型與宅文化，房間更是亂到誇張。原作中就曾多次出現他熬夜打遊戲、亂花錢買宅物，甚至窮到跟隊員借錢的描寫。
「YAMAZON」明顯是在惡搞網購平台Amazon，讓不少粉絲笑稱「根本把薪水都課進宅興趣裡了」、「最強的人也逃不過網購」、「房間真實到不行」。
官方同步公開本作製作團隊，《鳴海的平日》將繼續由Production I.G 操刀，導演為宮繁之，角色設計與總作畫監督由西尾鐵也負責，鳴海弦也確定繼續由人氣聲優內山昂輝配音。至於粉絲同樣關注的《怪獸8號 完結篇》，目前官方則尚未公開更多新消息。
《怪獸8號》是漫畫家松本直也自2020年開始連載的熱血漫畫作品，故事背景設定在人類長年遭受巨大怪獸威脅的世界，日本成立專門對抗怪獸的「防衛隊」。主角日比野卡夫卡原本只是怪獸清潔員，卻意外獲得變身成「怪獸8號」的能力，從此捲入人類與怪獸之間的戰鬥。作品推出後迅速爆紅，不僅創下少年Jump+超高速閱覽紀錄，也被許多動漫迷視為近年代表性的王道熱血作品之一。