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知名國際選秀節目《英國達人秀》於台灣時間31日凌晨迎來總決賽，來自台灣「即將成真火舞團」的表演者楊立微與丈夫「火雞」賴寬誌攜手登台，成功締造歷史，成為首組闖入決賽的台灣團隊。楊立微在舞台上帶來完美且零失誤的頂尖演出，並在結尾用盡全力高喊「我來自台灣」，感動了許多跨越時差、守在螢幕前的台灣網友，雖然最終遺憾未能奪冠，但精采表現早已贏得大眾讚賞。在總決賽的舞台上，十組各界頂尖高手展開廝殺，楊立微和丈夫將台灣傳統技藝與英國視覺元素巧妙融合，帶來危險的火焰特技，兩人展現出多年的默契和專注力，夫妻倆在火海中深情緊擁的震撼畫面更是張力十足。楊立微在今年2月的初賽中，以赤足翻轉火缸與燃燒方桌的驚險特技一鳴驚人，獲得評審全數通過。到了5月中的準決賽，她再度展現高難度足技，將火苗含入口中熄滅並用雙腿轉動巨型火傘，震撼全場，更讓評審KSI直接按下象徵最高榮譽的「金按鈕」，一路披荊斬棘保送總決賽。決賽的演出獲得了評審們的高評價，毒舌評審賽門考威爾盛讚這是人生見過最危險的演出之一，精采到令人難以置信。可惜由於決賽成績完全由英國門號觀眾投票決定，雖然賽前連總統賴清德、前總統蔡英文都發文跨海拉票，最終總冠軍仍由佔有主場優勢、由30多位跨年齡層男女農夫組成的英國「浩克斯敦農夫合唱團」奪得，抱走25萬英鎊獎金並受邀至皇家綜藝大匯演演出。賽後，楊立微在社群平台上曬出白紗風格舞衣的合照並感性發文，透露兩人因疫情沒辦過婚禮，這個世界舞台就是彼此最美麗的婚禮，吸引海內外粉絲湧入留言，安慰淚灑現場的楊立微不要哭，強調她用實力打響台灣火舞世界第一的名號，並送上祝福。