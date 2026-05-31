2026年愛知名古屋亞洲運動會將於9月19日登場，電子競技再度列入正式競賽項目，其中最受關注的《英雄聯盟》項目卻在開賽前出現重大變數，繼地主日本、泰國確認不派隊參賽後，上屆銅牌得主中國也未出現在官方公布的預選賽名單中，引發全球電競圈熱議，外界普遍認為這將大幅改變本屆賽事競爭格局。
本屆亞運電競項目規模較杭州亞運更大，共設有11個比賽項目，包括《英雄聯盟》、《快打旋風6》、《王者榮耀》、《永劫無間》、《寶可夢大集結》、《絕地求生M》、《eFootball》、《跑車浪漫旅7》、《魔法氣泡eSports》、《夢三國》及《無盡對決》等熱門遊戲，成為本屆亞運的重要焦點之一。
官方日前公布《英雄聯盟》項目參賽資格安排，上屆金牌韓國與銀牌中華隊將直接晉級正賽，其餘隊伍則需透過預選賽爭取門票。不過名單中卻未見中國代表隊，引發玩家與網友高度關注，畢竟中國不僅是上屆銅牌得主，也是全球最強職業賽區之一。
針對中國缺席原因，官方至今未做出正式說明。不過中國電競圈近期曾多次傳出相關消息，有業內人士透露，數個月前便傳出亞運代表團縮編風聲，《英雄聯盟》項目疑似在調整名單之列。另有中國電競媒體人士指出，代表團縮編可能與中日關係及項目資源配置有關，最終導致《英雄聯盟》未列入參賽計畫。
值得注意的是，中國並非全面退出亞運電競賽事。根據官方資料，中國仍將參加《第五人格》、《永劫無間》、《王者榮耀》以及《絕地求生M》等項目，顯示此次調整主要集中在部分比賽種類，而非整體電競代表隊全面缺席。
另一方面，曾參加杭州亞運的日本與泰國，也已確認不會派出《英雄聯盟》代表隊參賽。隨著三支具備一定競爭力的隊伍缺席，本屆賽事被認為將形成韓國與中華台北兩強爭霸的局面。
雖然中華隊目前尚未公布正式陣容，但外傳效力於JDG戰隊、曾率領CFO打進世界賽八強的「HongQ」與「JunJia」有望回歸國家隊，也讓外界更加看好台灣在名古屋亞運保住銀牌、挑戰金牌的可能性。
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針對中國缺席原因，官方至今未做出正式說明。不過中國電競圈近期曾多次傳出相關消息，有業內人士透露，數個月前便傳出亞運代表團縮編風聲，《英雄聯盟》項目疑似在調整名單之列。另有中國電競媒體人士指出，代表團縮編可能與中日關係及項目資源配置有關，最終導致《英雄聯盟》未列入參賽計畫。
另一方面，曾參加杭州亞運的日本與泰國，也已確認不會派出《英雄聯盟》代表隊參賽。隨著三支具備一定競爭力的隊伍缺席，本屆賽事被認為將形成韓國與中華台北兩強爭霸的局面。
雖然中華隊目前尚未公布正式陣容，但外傳效力於JDG戰隊、曾率領CFO打進世界賽八強的「HongQ」與「JunJia」有望回歸國家隊，也讓外界更加看好台灣在名古屋亞運保住銀牌、挑戰金牌的可能性。