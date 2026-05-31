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隨著聖安東尼奧馬刺隊在西區冠軍賽搶七大戰中擊敗衛冕軍雷霆隊，2026年NBA總冠軍賽的對戰組合正式底定：馬刺隊將與東區冠軍紐約尼克隊狹路相逢。這場對決重現了1999年NBA總冠軍賽的經典戲碼，兩隊睽違27年再度於決賽舞台交鋒，預計首場比賽將於北京時間6月4日於馬刺主場點燃戰火。馬刺隊在西區冠軍賽經歷了高潮迭起的七場激戰，從首戰雙延長驚險勝出，到中間一度落後，最後在搶七大戰中客場擊潰雷霆，睽違12年重返總冠軍賽舞台。由於馬刺隊在例行賽戰績優於尼克隊，將享有本次總冠軍賽的主場優勢。另一端的尼克隊則展現了極高的競技狀態。他們在東區冠軍賽中以4：0橫掃克里夫蘭騎士隊，展現了壓倒性的實力。尼克隊在季後賽前三輪僅吞下兩敗，並在晉級決賽後豪取瘋狂的11連勝，獲得了長達8天的寶貴休息時間，將以逸待勞迎接強敵。本次馬刺對陣尼克的戲碼，不僅是兩支傳統強權的對決，更是歷史的重演。1999年NBA總冠軍賽中，馬刺曾以總比分4-1擊敗尼克奪下隊史首冠，當時鄧肯（Tim Duncan）榮獲總決賽MVP。時隔27年，由文班亞馬（Victor Wembanyama）率領的馬刺對上布倫森（Jalen Brunson）領軍的尼克，新一代球星將為這段歷史傳奇寫下新篇章。本賽季兩隊常規賽戰績平分秋色，但在賽季中的NBA盃決賽，尼克曾以124：113擊敗馬刺奪冠，當時布倫森表現亮眼並獲選NBA盃MVP。兩軍再次於決賽碰頭，精彩程度未演先轟動。📍G1：6月4日（馬刺主場）📍G2：6月6日（馬刺主場）📍G3：6月9日（尼克主場）📍G4：6月11日（尼克主場）📍G5：6月14日（如需要，馬刺主場）📍G6：6月17日（如需要，尼克主場）📍G7：6月20日（如需要，馬刺主場）