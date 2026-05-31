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▲蔣萬安送市政之鑰給黃仁勳，黃仁勳反問：「門在哪裡？」有粉絲運用meta.ai解析這段對話內容，AI指出這是一種美式幽默。（圖／翻攝自Threds）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen）日前在台掀起旋風，日前他在活動中與台北市長蔣萬安的一段趣味對話，現在仍在社群平台Threads（脆）引發討論。當時黃仁勳接過台北市長蔣萬安致贈的台北市鑰，卻不按牌理出牌地反問：「門在哪裡呢？」靈魂拷問被脆友精闢形容是「真工程師式的直白幽默」。事發過程是輝達在台灣新總部預定地「北投士林科技園區」舉辦台灣員工大會，蔣萬安受邀參與，他上台致詞時表示，台北市很自豪能成為AI未來的一部分，「當朋友搬進新家時，我們絕不會空手而來。」隨後獻上台北市鑰，歡迎輝達把台北當成新家。黃仁勳接過鑰匙後，突然美式幽默地詢問：「門在哪裡？」蔣萬安愣了一下後，也幽默回應：「在見識過輝達GPU的威力後，這把鑰匙可能是世界上第一把由『加速運算驅動』的市鑰。」黃仁勳聽完後也馬上接話：「既然如此，這把鑰匙將能打開每一扇門。」 妙語如珠贏得全場掌聲。有脆友因想深入了解這段對話內容，運用meta.ai分析，AI解析指出，贈送「城市之鑰」在美國其實是一種抽象、象徵性的榮譽禮，代表把城市大門交給對方，歡迎隨時過來。然而，黃仁勳接過鑰匙後卻直接吐槽「那門在哪」，等於是「把抽象變具體來製造反差笑點」，幽默潛台詞其實是：「謝謝，但這鑰匙我暫時用不上欸。」AI解析黃仁勳的回覆，是以開玩笑的方式，讓官方儀式變得輕鬆有趣，也暗示他為人極度務實，榮譽歸榮譽，重點還是要看接下來的實際合作跟落地。這也就是為什麼網友們看了會覺得「這很Jensen」、「很有工程師式的直白魅力」。